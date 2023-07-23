Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Dieguinho Menggila Sumbang 4 Gol, Bintang Timur Surabaya Bantai IPC Pelindo 7-0!

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |16:31 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Dieguinho Menggila Sumbang 4 Gol, Bintang Timur Surabaya Bantai IPC Pelindo 7-0!
Laga Bintang Timur Surabaya vs IPC Pelindo. (Foto: Bintang Timur Surabaya)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Bintang Timur Surabaya (BTS) vs IPC Pelindo sudah diketahui. Bintang Timur Surabaya pun berpesta gol 7-0!

Laga BTS vs IPC Pelindo digelar di GOR Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Minggu (23/7/2023) siang WIB. Penggawa BTS, Dieguinho, menggila pada laga ini karena bisa mencetak quattrick atau alias 4 gol!

BTS vs IPC Pelindo

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan di awal pertandingan. Mereka mengandalkan permainan dua pemain asingnya, Diego Henrique dan Everton Cardozo.

Hasilnya, BTS beberapa kali memiliki peluang untuk mencetak gol. Salah satunya pun berbuah manis. Bintang Timur Surabaya berhasil membuka keunggulan melalui tendangan Diego Henrique alias Dieguinho. BTS unggul 1-0!

Tertinggal, IPC Pelindo meningkatkan intensitas serangan ke lawannya. Beberapa kali serangan mereka berhasil diredam kesolidan lini pertahanan dan penjaga gawang Bintang Timur Surabaya Muhammad Nazil Purnama.

Di sisi lain, serangan efektif yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya terus membahayakan pertahanan IPC Pelindo. Penjaga gawang IPC Pelindo, Anton Alanwary, dibuat kerja keras mengamankan gawangnya.

BTS pun kembali menambah keunggulan melalui tendangan pemain bernomor punggung 9, Samuel Eko Putra Tampubolon. BTS makin unggul 2-0!

Menjelang akhir babak pertama berakhir, sebuah skill Dieguinho ditunjukkan dan diakhiri tendangan kerasnya. Bola tak mampu ditahan oleh Anton Alanwary membuat skor 3-0 hingga babak pertama berakhir.

Halaman:
1 2
      
