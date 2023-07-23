Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Comeback, Sadakata United Sikat Fafage Vamos 3-2!

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Fafage Vamos vs Sadakata United sudah diketahui. Sadakata United pun sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2.

Laga tersebut berlangsung di GOR Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Minggu (23/7/2023) siang WIB. Sadakata melakukan comeback luar biasa usai tertinggal lebih dahulu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berlangsung seru sejak menit awal. Fafage Vamos berusaha mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu yang dimotori oleh Andri Caniago dan kapten tim, Marselino Ricard Waroy.

Namun, Sadakata menunjukkan pertahanan yang solid. Alhasil, semua serangand ari Fafage Vamis dapat dimentahkan.

Perlahan tapi pasti, akhirnya pemain-pemain Fafage Vamos mulai menemukan ritmenya di babak pertama. Hasilnya, dua gol bisa dicetak oleh Fafage Vamos.

Tertinggal dua gol, Sadakata United mulai menaikkan tensi pertandingan dengan serangan-serangan. Dimotori oleh Aji Satria Pratama, Yogi Saputra, dan Andriyana menjadikan serangan Sadakata United kian frontal.

Hasilnya, menjelang babak pertama berakhir, satu gol berhasil dicetak oleh Sadakata United. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Fafage Vamos menutup babak pertama.