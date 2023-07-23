Menguak Apa Agama yang Dianut Kylian Mbappe?

APA agama yang dianut Kylian Mbappe kerap menjadi pertanyaan di kalangan penggemar. Pemain bintang asal Prancis itu mencuri perhatian beberapa musim belakangan karena performa permainan yang menawan.

Kylian Mbappe diketahui lahir dari orangtua yang memiliki perbedaan keyakinan. Dilansir dari The Sports Lite, ayah dari pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu yang bernama Wilfried Mbappe memeluk agama Kristen. Sementara sang ibu yang bernama Fayza Lamari ini berasal dari Aljazair dan memeluk agama Islam.

Lantas, apa agama yang dianut Kylian Mbappe?

Pemain muda berusia 24 tahun itu sebelumnya tidak pernah terlalu terbuka mengenai agama apa yang ia anut. Hidup di lingkungan multiagama membuat banyak orang berspekulasi lebih.

Namun, laman Vocal memberi jawaban atas agama apa yang diyakini oleh Kylian Mbappe. Dalam sebuah kesempatan, Mbappe dipertemukan dengan anak-anak sekolah dan mereka melakukan sesi tanya jawab.

“Apakah kamu orang yang beriman?” tanya salah satu murid.

“Ya,” jawab Mbappe.

Lalu, murid lain bertanya, “Di pengakuan mana kamu?”

“Kristen,” ucap Mbappe.

Dari sana, terungkap bahwa Kylian Mbappe merupakan seorang yang beriman dan beragama Kristen, mengikuti agama yang dianut oleh sang ayah. Namun, kebenaran Mbappe menganut agama Kristen bisa dibuktikan dari apa yang ia lakukan saat Hari Natal.