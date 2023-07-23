Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Faktor Fisik Pemain Buat Halus FC Takluk Lawan Cosmo JNE di Liga Futsal Profesional 2023

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:54 WIB
Cosmo JNE vs Halus FC/Foto: Avirista
TEAM manager Halus FC, Ikhsan Akbar mengakui timnya begitu kelelahan usai hingga akhirnya takluk dari Cosmo JNE 1 - 3 di ajang Liga Futsal Profesional 2023. Pertandingan itu dilangsungkan di GOR Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Minggu pagi (23/7/2023).

Ikhsan Akbar menyatakan, para pemainnya kelelahan usai bermain di hari pertama dengan intensitas tinggi. Apalagi di laga kedua yang berlangsung Minggu pagi (23/7/2023) timnya juga harus mengimbangi permainan agresif dari Cosmo JNE.

Futsal

"Pertandingan hari ini berjalan baik, di awal sampai pertengahan babak kedua banyak tekanan yang kami lakukan. Tapi pemain kelelahan," ucap Ikhsan Akbar saat sesi konferensi pers sesuai pertandingan.

Kelelahan pemainnya inilah yang akhirnya dimanfaatkan betul oleh kubu Cosmo JNE. Hal ini membuat para pemainnya melakukan beberapa kesalahan - kesalahan sendiri yang sebenarnya bisa diantisipasi.

Faktor berisiknya suporter juga diakui pelatih membuat komunikasi tak berjalan efektif. Alhasil dari sanalah kesalahan-kesalahan itu muncul dilakukan pemainnya.

"Salah satu faktor missed pertandingan hari ini Intensitas cukup tinggi dari suporter juga, missed komunikasi karena kelelahan dan faktoe konsentrasi. Kalau (suporter) berisik komunikasi kadang berjalan kadang tidak, sehingga kalau berjalan kadang tidak cukup bagus," tuturnya.

