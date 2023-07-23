Erick Thohir Tegaskan Stadion Manahan Akan Jadi Venue Semifinal dan Final Piala Dunia U-17 2023

KETUA Umum (Ketum) Erick Thohir menegaskan bahwa Stadion Manahan, Solo, akan menjadi venue babak semifinal dan final Piala Dunia U-17 2023. Erick menilai Kota Solo layak mendapat kesempatan itu karena tak luput dari sejarahnya.

Saat ini, Erick Thohir tengah berada di kota Solo dalam rangka menghadiri seleksi pemain untuk proyeksi Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023. Dalam kunjungannya ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN menyampaikan beberapa kabar bahagia.

Pertama, Erick Thohir mengumumkan sosok pelatih pendamping Bima Sakti di Timnas Indonesia U-17. Sosok tersebut adalah mantan pelatih Timnas Jerman U-20, Frank Wormuth, yang dikontrak selama empat bulan.

Pria berusia 62 tahun itu akan mengemban tugasnya sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17 guna meningkatkan kualitas dan strategi skuad Merah Putih di Piala Dunia U-17 2023.

Kemudian kabar baik yang kedua, Erick Thohir menyampaikan bahwa Stadion Manahan akan menjadi lokasi semifinal dan final gelaran Piala Dunia U-17 2023. Dirinya menjelaskan bahwa pada akhir pekan ini FIFA akan melakukan tinjauan ke beberapa stadion yang sudah diusulkan PSSI termasuk Manahan.

Karena seperti yang diketahui, Stadion Manahan memang sebelumnya sudah disiapkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 2023 yang batal terlaksana. Kendati begitu, FIFA tetap akan meninjau stadion megah yang ada di Solo tersebut.

“Kota Solo akan menjadi tempat semifinal dan final,” kata Erick Thohir, dilansir dari instagram PSSI, Minggu (23/7/2023).

"FIFA juga akan hadir pada akhir bulan ini, memeriksa kelengkapan fasilitas stadion yang diusulkan untuk Piala Dunia U-17. Khusus untuk Kota Solo karena dulu sudah disiapkan untuk Piala Dunia U-20, tetapi tetap dicek ulang oleh FIFA,” lanjutnya.