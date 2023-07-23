Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil dan Prestasi Frank Wormuth, Konsultan Pelatih Timnas Indonesia U-17 Sekaligus Direktur Teknik PSSI yang Baru

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |11:11 WIB
Profil dan Prestasi Frank Wormuth, Konsultan Pelatih Timnas Indonesia U-17 Sekaligus Direktur Teknik PSSI yang Baru
Frank Wormuth, konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@fcgroningen)
A
A
A

PROFIL Frank Wormuth, konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17 sekaligus Direktur Teknik PSSI yang baru akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Frank Wormuth dikontrak terlebih dulu selama empat bulan.

Dalam kontrak empat bulan ini, pelatih 62 tahun akan membantu kerja pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan ambil bagian di Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

Frank Wormuth

"Kami sudah menetapkan Frank Wormuth menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi coach Bima Sakti. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U-17. Kita akan lihat, bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun timnas Garuda Muda ini," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI.

Lantas, bagaimana karier kepelatihan Frank Wormuth sebelum menjabat sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17? Mengutip dari laman Transfermarkt, Frank Wormuth mengawali karier kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih Fenerbahce pada 1998.

Setahun berkarier di Fenerbahce, Frank Wormuth sempat membesut klub kasta keenam Liga Jerman, SC Pfullendorf, pada 1999-2001. Setelah itu dari 2001 hingga 2010, Frank Wormuth hampir tak pernah menangani klub top.

Klub yang lumayan top pernah ditangani Frank Wormuth adalah Union Berlin. Ia menangani Union Berlin yang kini mentas di kasta teratas Liga Jerman pada Juli-September 2004.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177370/febrianto_wijaya_siap_maju_sebagai_ketua_umum_pssi_sulawesi_barat_febriantowijaya-evMc_large.jpg
Mantan Pemain VfB Stuttgart Maju Jadi Ketum PSSI Sulawesi Barat, Didukung Banyak Pesepakbola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642053/rifat-dan-mayka-sungkar-kembali-ke-lintasan-sprint-rally-dengan-semangat-lintas-generasi-rwm.webp
Rifat dan Mayka Sungkar Kembali ke Lintasan Sprint Rally dengan Semangat Lintas Generasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/borneo_fc.jpg
Hasil Super League: Madura United Tumbangkan Persijap, Borneo FC Perkasa di Padang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement