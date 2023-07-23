Profil dan Prestasi Frank Wormuth, Konsultan Pelatih Timnas Indonesia U-17 Sekaligus Direktur Teknik PSSI yang Baru

PROFIL Frank Wormuth, konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17 sekaligus Direktur Teknik PSSI yang baru akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Frank Wormuth dikontrak terlebih dulu selama empat bulan.

Dalam kontrak empat bulan ini, pelatih 62 tahun akan membantu kerja pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan ambil bagian di Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

"Kami sudah menetapkan Frank Wormuth menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi coach Bima Sakti. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U-17. Kita akan lihat, bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun timnas Garuda Muda ini," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI.

Lantas, bagaimana karier kepelatihan Frank Wormuth sebelum menjabat sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17? Mengutip dari laman Transfermarkt, Frank Wormuth mengawali karier kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih Fenerbahce pada 1998.

Setahun berkarier di Fenerbahce, Frank Wormuth sempat membesut klub kasta keenam Liga Jerman, SC Pfullendorf, pada 1999-2001. Setelah itu dari 2001 hingga 2010, Frank Wormuth hampir tak pernah menangani klub top.

Klub yang lumayan top pernah ditangani Frank Wormuth adalah Union Berlin. Ia menangani Union Berlin yang kini mentas di kasta teratas Liga Jerman pada Juli-September 2004.