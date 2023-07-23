Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dampingi Bima Sakti di Timnas Indonesia U-17, Frank Wormuth Dikontrak Jadi Konsultan Pelatih Durasi 4 Bulan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |11:07 WIB
Frank Wormuth bekerja sebagai konsultan Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)
Frank Wormuth bekerja sebagai konsultan Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, resmi menunjuk sosok pelatih asal Jerman yakni Frank Wormuth sebagai pendamping Bima Sakti untuk Timnas Indonesia U-17. Ia pun dikontrak untuk durasi selama 4 bulan.

Wormuth nantinya akan menjadi konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17. Mantan pelatih Timnas Jerman U-20 ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim Merah Putih menuju Piala Dunia U-17 2023.

 Bima Sakti

“Kami sudah menetapkan Frank Wormuth menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi coach Bima Sakti. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U-17,” kata Erick Thohir, dilansir dari situs resmi PSSI, Minggu (23/7/2023).

Erick Thohir menjelaskan Wormuth yang dikontrak selama empat bulan ini akan menjadi sosok pendamping Bima Sakti hingga gelaran Piala Dunia U-17 2023.

 BACA JUGA:

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tampaknya sudah tak sabar melihat kinerja Wormuth untuk membentuk sekaligus mendesain pola dan strategi karakter sepakbola Indonesia di masa depan.

“Kita akan lihat, bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun timnas Garuda Muda ini,” lanjutnya.

Diketahui, Wormuth nantinya akan mendampingi Bima Sakti mulai dari TC di Jakarta sampai TC di Jerman. Pada intinya, pria berusia 62 tahun itu akan full bekerja mendampi Bima Sakti untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia U-17 untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023.

