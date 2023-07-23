Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Muda yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Gelandang Muda Persija Jakarta

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:28 WIB
5 Pesepakbola Muda yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Gelandang Muda Persija Jakarta
Shin Tae-yong perlu jajal 5 pemain muda ini/Foto: Instagram
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan tampil di Piala AFF U-23 2023. 5 pesepakbola muda ini bisa dibawa Shin Tae-yong untu main di turnamen tersebut.

Main di turnamen internasional akan menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda ini. Terlebih, Timnas Indonesia akan main tanpa beban di ajang itu.

 Shin Tae-yong

Pasalnya, PSSI tidak memberikan target kepada Skuad Garuda Muda dalam kejuaraan tersebut. Sehingga pemain Timnas Indonesia U-23 diharapkan akan bermain lebih lepas.

Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini berada di Grup A bersama Malaysia dan Timor Leste.

 BACA JUGA:

Timnas Indonesia U-23 tanpa target dalam turnamen tersebut lantaran sedang bersiap menghadapi kejuaraan yang dinilai lebih penting, yaitu Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 4-12 September 2023.

Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong perlu memanggil 5 pesepakbola muda ini untuk tampil di Piala AFF U-23 2023. Siapa saja mereka? Ini ulasannya!

5. Ahmad Rusadi

Ahmad Rusadi

Ahmad Rusadi bisa dijajal Shin Tae-yong ke kejuaraan Asia Tenggara itu. Ia merupakan bek tengah potensial yang masih berusia 20 tahun.

Ahmad Rusadi merupakan alumnus Timnas Indonesia U-16 asuhan Fakhri Husaini dan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022. Ia juga masuk skuad Timnas Indonesia U-20 proyeksi Piala Dunia U-20 2023.

Kini, Ahmad Rusadi bermain untuk Dewa United. Sejauh ini di BRI Liga 1 2023-2024, ia baru diturunkan Jan Olde Riekerink satu kali kala Tangsel Warrior bertandang ke markas Persib Bandung.

Halaman:
1 2 3
      
