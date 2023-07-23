5 Pesepakbola Muda yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Gelandang Muda Persija Jakarta

TIMNAS Indonesia U-23 akan tampil di Piala AFF U-23 2023. 5 pesepakbola muda ini bisa dibawa Shin Tae-yong untu main di turnamen tersebut.

Main di turnamen internasional akan menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda ini. Terlebih, Timnas Indonesia akan main tanpa beban di ajang itu.

Pasalnya, PSSI tidak memberikan target kepada Skuad Garuda Muda dalam kejuaraan tersebut. Sehingga pemain Timnas Indonesia U-23 diharapkan akan bermain lebih lepas.

Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini berada di Grup A bersama Malaysia dan Timor Leste.

Timnas Indonesia U-23 tanpa target dalam turnamen tersebut lantaran sedang bersiap menghadapi kejuaraan yang dinilai lebih penting, yaitu Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 4-12 September 2023.

Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong perlu memanggil 5 pesepakbola muda ini untuk tampil di Piala AFF U-23 2023. Siapa saja mereka? Ini ulasannya!

5. Ahmad Rusadi

Ahmad Rusadi bisa dijajal Shin Tae-yong ke kejuaraan Asia Tenggara itu. Ia merupakan bek tengah potensial yang masih berusia 20 tahun.

Ahmad Rusadi merupakan alumnus Timnas Indonesia U-16 asuhan Fakhri Husaini dan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022. Ia juga masuk skuad Timnas Indonesia U-20 proyeksi Piala Dunia U-20 2023.

Kini, Ahmad Rusadi bermain untuk Dewa United. Sejauh ini di BRI Liga 1 2023-2024, ia baru diturunkan Jan Olde Riekerink satu kali kala Tangsel Warrior bertandang ke markas Persib Bandung.