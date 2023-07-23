Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fajar Fathur, Rafael Struick dan Ramadhan Sananta Jadi Trio Mematikan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:53 WIB
Fajar Fathur, Rafael Struick dan Ramadhan Sananta Jadi Trio Mematikan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024?
Rafael Struick bersama ADO Den Haag/Foto: Instagram
A
A
A

FAJAR Fathur, Rafael Struick dan Ramadhan Sananta akan jadi trio mematikan Timnas Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Shin Tae-yong dapat memanfaatkan trio itu untuk lolos Piala Asia U-23 2024.

Ketiga pemain tersebut akhir-akhir ini menampilkan permainan terbaiknya di lapangan. Andil ketiganya diharapkan dapat memenuhi target pelatih asal Korea Selatan itu untuk lolos putaran final Piala Asia U-23.

Ramadhan Sananta

Adapun, Timnas Indonesia U-23 akan mengikuti Kualifikasi Piala Asia U-23 pada Bulan September 2023.

Bersama klubnya masing-masing, trio Fajar Fathur, Rafael Struick, dan Ramadhan Sananta sukses menampilkan permainan yang gemilang. Ramadhan Sananta telah mencatatkan dua gol dalam tiga pertandingan.

Sedangkan Rafael Struick juga telah mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol ADO Den Haag dalam pertandingan pramusimnya.

Halaman:
1 2
      
