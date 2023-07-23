Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri: Pemain yang Dicoret dari Seleksi Timnas Indonesia U-17 Dapat Dibina di Klub Liga 1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:29 WIB
Indra Sjafri: Pemain yang Dicoret dari Seleksi Timnas Indonesia U-17 Dapat Dibina di Klub Liga 1
Indra Sjafri ingin pemain yang dicoret dalam seleksi Timnas Indonesia U-17 dibina klub Liga 1/Foto: Antara
A
A
A

DIREKTUR Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri, ingin pemain yang dicoret dari seleksi Timnas Indonesia U-17 dapat dibina di klub Liga 1. Pasalnya, Indra Sjafri menilai pemain tersebut memiliki potensi.

Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI tengah menggelar seleksi pemain untuk proyeksi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sejauh ini, seleksi telah berlangsung di enam kota yakni Bandung, Palembang, Bali, Tangerang, Jakarta, dan Samarinda.

 Timnas U17

Indra Sjafri menyampaikan PSSI telah menjaring 17 pemain dari hasil seleksi di enam kota tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat ini pun memiliki proyeksi untuk menyalurkan pemain tersebut ke klub Liga 1 jika nantinya tidak lolos ke Timnas Indonesia U-17.

“Dari 6 kota kemarin, baru 17 pemain yang kami dapatkan. Saya sebagai Dirtek saat ini, ingin pemain yang terpilih dan terseleksi yang tidak lolos di seleksi Bima Sakti di Timnas U-17, untuk dibina lanjutan di klub-klub Liga 1 yang punya EPA U-16 dan U-18,” ujar Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Sabtu (22/7/2023).

 BACA JUGA:

Indra Sjafri menginginkan hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dia menilai kalau 17 pemain tersebut adalah pemain potensial. Sehingga sangat disayangkan jika nantinya potensi mereka akan meredup kalau dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Maka alangkah baiknya pemain-pemain ini nantinya direkomendasikan ke klub Liga 1 yang telah memiliki pembinaan usia dini.

