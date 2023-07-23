Laga Barcelona vs Juventus Batal karena Virus, Joan Laporta: Ini Pukulan yang Sangat Berat

PERTANDINGAN uji coba antra Barcelona vs Juventus batal digelar lantaran sebagian besar pemain Blaugrana, julukan Barcelona, terkena virus. Presiden Barcelona, Joan Laporta, pun prihatin dengan kondisi tersebut.

Sejatinya, Barcelona dan Juventus akan saling bentrok di Stadion Levi’s, California, Minggu (23/7/2023) pagi WIB. Di mana laga ini merupakan laga pembuka dari Soccer Champions Tour 2023 yang bergulir di Amerika Serikat.

Tapi sayangnya, laga pembuka tersebut urung terjadi setelah pihak Blaugrana membatalkannya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pemain Barcelona yang terkena virus gastroenteritis atau dikenal dengan sebutan flu perut.

Tentu saja kondisi ini membuat kondisi pemain merasa tidak enak sehingga dengan berat hati, kubu Blaugrana harus membatalkan laga kontra Juventus.

Laporta pun turut prihatin dengan situasi yang menghantui skuadnya. Menurutnya, ini adalah pukulan yang sangat berat bagi para pemain yang terjangkit virus. Selain itu juga menjadi pukulan bagi para penggemarnya yang sudah tidak sabar ingin melihat penampilan para bintang Barcelona.

"Itu adalah pukulan yang sangat berat bagi para pemain yang terkena dampak. Saya berharap mereka cepat pulih, ini sulit bagi para penggemar Barcelona karena kami semua ingin melihat tim,” kata Laporta, dilansir dari twitter Barca Universal, Minggu (23/7/2023).

Lebih lanjut, Laporta menyampaikan bahwa laga tersebut tidak bisa dijadwal ulang lantaran dibatalkan secara permanen. Namun turnamen tetap berjalan. Dia pun menerimanya karena situasi yang menghantui skuadnya saat ini terjadi secara tiba-tiba.