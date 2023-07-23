Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Menggila Lagi Bareng KMSK Deinze, Kali Ini Cetak Assist Indah!

PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan kembali menggila dengan KMSK Deinze, kali ini ia mencetak assist indah dalam pertandingan uji coba melawan Winkel Sport. Pertandingan itu diberlangsung di Stadion Le Canonnier, Moeskron, Belgia, Sabtu (22/7/2023) malam WIB.

Pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1 dan Marselino Ferdinan dipercaya tampil sebagai starter. Awalnya, Marselino bermain sebagai gelandang tengah, namun sekitar menit ketujuh ia bertukar posisi dan bermain lebih ke depan sebagai second striker.

Pada menit kedelapan Marselino Ferdinan nyaris membobol gawang Winkel Sport. Sayang tendangannya dari dalam kotak penalti Winkel Sport masih dapat diblok kiper lawan usai meneruskan umpan Sven Braken.

Lalu, pada menit ke-16 aksi gila dilakukan Marselino dengan menyodorkan umpan backheel saat melakukan permainan kombinasi satu dua dengan kapten Deinze Denis Prychynenko di sisi kiri pertahanan lawan.

Kemudian Prychynenko yang menerima umpan dari Marselino sempat kehilangan bola, tapi Marselino datang untuk kembali merebut bola dari kaki pemain belakang Winkel Sport. Setelah itu Marselino mengirimkan umpan terobosan kepada Sven Braken.

Tak perlu waktu lama Sven Braken berhasil mengeksekusi assist Marselino dengan baik lewat tembakan first time yang menjadikan gol pada menit ke-16 yang membawa Deinze unggul 1-0.