Usai Rapat Terbatas, Erick Thohir Pastikan JIS dan Stadion Pakansari Segera Direnovasi

DEPOK - Rapat terbatas antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Presiden Indonesia Jokowi telah digelar beberapa hari yang lalu. Hasilnya, Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Pakansari bakal direnovasi untuk Piala Dunia U-17 2023.

Hal itu dikonfimasi langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Ia pun memastikan dengan anggaran Rp1,9 triliun, 22 stadion, termasuk Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Pakansari, akan segera direnovasi.

BACA JUGA: Erick Thohir Sebut FIFA Akan Datang di Akhir Juli Ini untuk Inspeksi JIS

Rapat terbatas digelar agar transformasi sepak bola Indonesia segera berjalan. Erick Thohir mengatakan pencarian pendanaan memang harus dilakukan saat ini karena menjadi kebutuhan mendesak.

Sebab Erick Thohir mau seluruh stadion yang menjadi venue Piala Dunia U-17 2023 nanti bisa berstandar FIFA. Jadi, cepatnya dana cair jelas akan mempermudah tekad PSSI untuk memperbaiki stadion-stadion di Tanah Air.

"Kami mendorong pencairan pendanaan secepat mungkin dari Kemenkeu. Sebab, sudah ada ratas,"kata Erick Thohir di Depok, Minggu (23/7/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan PSSI pun terus berkoordinasi dengan Kemenpora terkait percepatan itu. Itu agar ada penjamin agar anggaran itu bisa segera dipergunakan.