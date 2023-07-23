Indra Sjafri Bocorkan Tinggi Badan Pemain Ikut Pengaruhi Kelolosan Seleksi Timnas Indonesia U-17

DEPOK - PSSI saat ini tengah sibuk menyeleksi pemain untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Menariknya, tinggi badan ternyata cukup berpengaruh dalam lolos atau tidaknya pemain tersebut dalam seleksi Timnas Indonesia U-17.

Kabar tersebut pun dikonfirmasi langsung oleh Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri. Namun, Indra Sjafri menegaskan hanya beberapa posisi saja yang dilihat tinggi badannya.

Ya, tinggi badan ternyata masuk ke dalam kriteria yang diinginkan Bima Sakti selaku pelatih Timnas Indonesia U-17. Hal itu jelas wajar mengingat Piala Dunia U-17 2023 diikuti oleh tim-tim dari berbagai negara yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata.

Untuk mengantisipasi tinggi badan dari tim lawan, Timnas Indonesia U-17 pun harus memiliki pemain dengan postur tinggi, seperti di sektor kiper, pemain bertahan, dan lini depan. Jadi, Indra Sjafri menegaskan untuk beberapa posisi bukan hanya kualitas yang dipertimbangkan, namun tinggi badan juga karena menjadi sebuah kebutuhan.

"Tinggi badan, kan untuk posisi tertentu kami kasih batas. Penjaga gawang, pemain bertahan, dan penyerang, kami minta di atas 178 cm," ucap Indra Sjafri di Depok, Minggu (23/7/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20 itu mengatakan PSSI cukup detail dalam menyeleksi pemain. Hal itu dilakukan agar Timnas Indonesia U-17 bisa bersaing pada Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Tanah Air tersebut.