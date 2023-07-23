Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Real Madrid, PSG Ingin Jual Kylian Mbappe ke Al Hilal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |02:14 WIB
Bukan Real Madrid, PSG Ingin Jual Kylian Mbappe ke Al Hilal!
Pemain PSG, Kylian Mbappe. (Foto: Instagram PSG)
A
A
A

PARIS – Pemain Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, dikabarkan telah membuat marah manajeman klub berjuluk Les Parisiens tersebut. PSG pun siap mengambil langkah tegas dengan menjual Mbappe yang menolak untuk memperpanjang kontraknya di tim tersebut.

Seperti yang diketahui, Mbappe dikabarkan menolak untuk melanjutkan kerjasama dengan PSG. Jika hal tersebut dibiarkan, maka Mbappe akan berstatus bebas transfer di akhir musim 2023-2024.

Sebab kontrak Mbappe memang akan berakhir di musim panas 2024 mendatang. Kabarnya, Mbappe telah sepakat dengan Real Madrid untuk bergabung pada musim depan.

Sebagai pemilik Mbappe, PSG jelas marah karena tak mau membiarkan pemain terbaiknya pergi secara gratis. Untuk itu, jika memang Mbappe tak mau memperpanjang kontrak di PSG, maka pihak klub siap menjualnya di musim panas 2023 ini.

Kylian Mbappe

Masalahnya, sulit mencari pembeli Mbappe yang memiliki harga fantastis. Madrid yang paling berpeluang jelas memilih menunggu Mbappe di musim panas 2024 untuk merekrutnya secara cuma-cuma.

Kendati demikian, kabar terbaru dari RMC Sport, Minggu (23/7/2023), ada klub dari Arab Saudi yang tertarik kepada Mbappe. Klub yang dimaksud adalah Al Hilal.

Setelah gagal mendapatkan Lionel Messi yang lebih memilih bermain di Liga Amerika Serikat bersama Inter Miami, Al Hilal kini beralih ke Mbappe. Klub Arab Saudi itu pun siap menyiapkan dana sebesar 200 juta pounds atau sekira Rp3,8 triliun.

Halaman:
1 2
      
