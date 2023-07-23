Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil ADO Den Haag vs SK Beveren: Kalah 1-2, Rafael Struick Gagal Cetak Gol meski Main 75 Menit

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:46 WIB
Hasil ADO Den Haag vs SK Beveren: Kalah 1-2, Rafael Struick Gagal Cetak Gol meski Main 75 Menit
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick saat membela ADO Den Haag. (Foto: Instagram/adodenhaag)
A
A
A

PEMAIN naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struick dipercaya turun sebagai starter saat ADO Den Hag melawan SK Beveren di laga uji coba yang berlangsung pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB. Sayangnya, dalam tersebut Rafael Struick gagal cetak gol dan harus rela kalah 1-2.

Ya, Rafael Struick bermain sejak menit pertama dalam laga uji coba pramusim 2023-2024 tersebut. Menghadapi tim dari divisi kedua Liga Belgia tersebut, ADO Den Hag sejatinya bermain cukup baik di awal laga.

Terbukti ADO Den Hag dapat unggul 1-0 di babak pertama. Gol ADO Den Hag pun dicetak oleh Malik Sellouki di menit 37.

Rafael Struick

Rafael Struick dipot di lini depan pun berusaha untuk mencetak gol di laga tersebut. Namun, nyatanya di babak kedua pertahanan ADO Den Hag dihancurkan oleh SK Beveren.

Babak kedua baru berjalan empat menit, SK Beveren mampu mencetak dua gol. Gol pertama tercipta di menit ke-47 gara-gara gol dari Sander Coopman.

