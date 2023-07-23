Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport: Meski Ditahan 1-1, Marselino Ferdinan Berhasil Cetak Assist

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:19 WIB
Hasil KMSK Deinze vs KVC Winkel Sport: Meski Ditahan 1-1, Marselino Ferdinan Berhasil Cetak Assist
Main sebagai starter, Marselino Ferdinan sumbang assist saat KMSK Deinze ditahan 1-1 oleh KVC Winkel Sport. (Foto: Instagram/kmskdeinze)
A
A
A

MOUSCRON – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan berhasil menyumbang assist kala membela KMSK Deinze melawan KVC Winkel Sport di laga uji coba yang berlangsung pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB. Sayangnya, assist itu gagal membantu KMSK Deinze menang lantaran ditahan KVC Winkel Sport 1-1.

Ya, dalam laga yang dihelat di Stade Le Canonnier, Mouscron, Belgia tersebut, KMSK Deinze diimbangi tim lawan dengan skor 1-1. Padahal, awalnya KMSK Deinze bisa unggul lebih dulu sejak menit 16 berkat gol Sven Braken.

Menariknya, Braken dapat mencatatkan namanya di papan skor berkat umpan dari pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. Dalam laga tersebut, Marselino memang diturunkan sebagai starter.

Marselino Ferdinan saat bela KMSK Deinze

Penampilan Marselino pun menarik perhatian sejak menit pertama dimainkan. Tak heran jika Marselino dapat memberikan sumbangsih melalui assist.

Skor 1-0 untuk keunggulan KMSK Deinze pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Sayangnya, di babak kedua KVC Winkel Sport dapat membalas dan menyamakan kedudukan di menit ke-84 gara-gara gol Stephen Buyl.

Halaman:
1 2
      
