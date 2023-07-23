3 Tanda Kim Do-hoon Segera Jadi Pelatih Persib Bandung, Nomor 1 Beri Kode Lewat Update-an di Media Sosial

TERDAPAT 3 tanda Kim Do-hoon segera jadi pelatih Persib Bandung yang dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, saat ini posisi kepala pelatih Persib tengah kosong usai ditinggal Luis Milla.

Persib pun sudah menunjuk Yaya Sunarya sebagai caretaker, namun pada pekan keempat Liga 1 2023-2024, Persib mengalami kekalahan memalukan dari PSM Makassar dengan skor 2-4. Hasil itu disebut-sebut membuat manajemen Persib bergerak cepat mencari pengganti Luis Milla.

BACA JUGA: Bernardo Tavares Bangga dengan Ferforma 2 Pemain Muda PSM Makassar Usai Bobol Gawang Persib Bandung

Di antara berbagai nama yang dikaitkan akan menjadi pelatih Persib, Kim Do-hoon menjadi salah satu yang terkuat. Sebab ada berbagai tanda bahwa pelatih asal Korea Selatan itu yang akan menangani Marc Klok dan kolega. Lantas, apa saja tanda tersebut?

Berikut 3 Tanda Kim Do-hoon Segera Jadi Pelatih Persib Bandung:

3. Sedang Menganggur





Kim Do-hoon saat ini tengah menganggur alias tak menangani klub mana pun sejak meninggalkan tim asal Singapura, Lion City Sailors pada Agustus 2022 lalu. Dengan status itu, Persib jelas bisa merekrut Kim Do-hoon kapanpun juga.

Perlu diketahui, dulunya Kim Do-hoon pun nyaris melatih Persib ketika tim tersebut baru saja ditinggalkan Robert Rene Alberts. Namun, Maung Bandung nyatanya lebih tertarik mendatangkan Luis Milla kala itu.

Persib sendiri tertarik kepada Kim Do-hoon karena pelatih asal Korea Selatan tersebut memang andal dalam meracik strategi. Terbukti pada saat menangani Ulsan Hyundai, ia mampu menjuarai liga Champions Asia 2020.

Lalu Lion City Sailors dari Singapura sampai dibawa ke babak 16 besar di Liga Champions Asia 2022-2023. Jadi, dengan kemampuan Kim Do-hoon itu, ia dinilai layak memimpin Persib.