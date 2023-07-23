Hasil Madura United vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Laskar Sapeh Kerrab Menang Tipis 4-3!

HASIL Madura United vs Persis Solo di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laskar Sapeh Kerrab -julukan Madura United- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3.

Laga Madura United vs Persis Solo digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura United, Minggu (23/7/2023). Gol Madura United dicetak oleh Francisco Israel Rivera (21’), Jacob Mahler (33’), dan Junior Brandao (69’ dan 78’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United memulai laga dengan apik. Mereka intens menyerang. Salah satu peluang emas Madura United pun berbuah manis.

Pada menit ke-21, Laskar Sape Kerrab berhasil unggul atas Persis Solo berkat gol Francisco. Dia mampu membobol gawang tim lawan lewat tendangan terukur dari luar kotak penalti. Madura United unggul 1-0!

Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- pun makin agresif untuk menekan pertahanan Madura United untuk mencetak gol balasan. Namun, pertahanan tim tuan rumah masih cukup solid.

Pada menit ke-32, Madura United malah berhasil mencetak gol kembali ke gawang Persis Solo. Gol Jacob William membuat skor untuk timnya menjadi 2-0 atas Persis. Skor ini terjaga hingga akhir babak pertama.