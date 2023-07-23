Hasil RANS Nusantara FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023: Sengit, Bajul Ijo Ditahan 2-2

HASIL Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya- pun gagal menang karena ditahan imbang 2-2.

Laga Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (23/7/2023) sore WIB. Du gol Persebaya dicetak oleh Kadek Raditya (25’) dan Paulo Victor (80’). Sementara itu, gol RANS Nusantara FC tercipta lewat aksi Tavinho (30’) dan Abdul Rahman (45+1’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya tampil apik sejak awal laga. Serangan demi serangan yang mereka lancarkan pun akhirnya membuahkan hasil manis di menit ke-25.

Ialah Kadek Raditya yang mencatatkan namnaya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan dengan baik umpan manja dari Valente. Persebaya pun unggul 1-0!

Tertinggal, RANS Nusantara FC langsung bereaksi. Tim milik Raffi Ahmad itu pun berahasil menyamakan kedudukan hanya berselang lima menit.

Gol itu diciptakan oleh Octavio Alexandre pada menit ke-30. Alhasil, kedudukan pada laga ini pun berubah menjadi 1-1.

Jelang akhir bababk pertama, RANS Nusantara FC berhasil berbalik unggul atas Persebaya. Kepastian itu didapat usai Abdul Rahman mencetak gol usai memanfaatkan kelengahan pertahanan tim tuan rumah. Laga babak pertama berakhir dengan keunggulan RANS Nusantara FC 2-1!