Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023: Sengit, Bajul Ijo Ditahan 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |17:23 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023: Sengit, Bajul Ijo Ditahan 2-2
Laga Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

HASIL Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya- pun gagal menang karena ditahan imbang 2-2.

Laga Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (23/7/2023) sore WIB. Du gol Persebaya dicetak oleh Kadek Raditya (25’) dan Paulo Victor (80’). Sementara itu, gol RANS Nusantara FC tercipta lewat aksi Tavinho (30’) dan Abdul Rahman (45+1’).

Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya tampil apik sejak awal laga. Serangan demi serangan yang mereka lancarkan pun akhirnya membuahkan hasil manis di menit ke-25.

Ialah Kadek Raditya yang mencatatkan namnaya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan dengan baik umpan manja dari Valente. Persebaya pun unggul 1-0!

Tertinggal, RANS Nusantara FC langsung bereaksi. Tim milik Raffi Ahmad itu pun berahasil menyamakan kedudukan hanya berselang lima menit.

Gol itu diciptakan oleh Octavio Alexandre pada menit ke-30. Alhasil, kedudukan pada laga ini pun berubah menjadi 1-1.

Jelang akhir bababk pertama, RANS Nusantara FC berhasil berbalik unggul atas Persebaya. Kepastian itu didapat usai Abdul Rahman mencetak gol usai memanfaatkan kelengahan pertahanan tim tuan rumah. Laga babak pertama berakhir dengan keunggulan RANS Nusantara FC 2-1!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/borneo_fc.jpg
Hasil Super League: Madura United Tumbangkan Persijap, Borneo FC Perkasa di Padang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement