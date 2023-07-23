Bernardo Tavares Bangga dengan Ferforma 2 Pemain Muda PSM Makassar Usai Bobol Gawang Persib Bandung

PELATIH PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengaku bangga dengan dua pemain mudanya yang berhasil menyarangkan gol ke gawang Persib Bandung pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Dua pemain muda tersebut adalah Victor Dethan dan Andy Harjito.

PSM Makassar berhasil meraih poin penuh saat menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Tim berjuluk Juku Eja itu menang dengan skor cukup meyakinkan 4-2.

Dari empat gol kemenangan itu, dua diantaranya dicetak oleh pemain muda PSM Makassar. Victor Dethan yang masih berusia 19 tahun merupakan pencetak gol kedua. Tak hanya mencetak gol saja, dia juga menyumbang satu assist untuk gol Everton Nascimento. Sementara Andy Harjito yang berusia 21 tahun pencetak gol keempat bagi Juku Eja.

Tavares mengaku sangat bangga dengan pencapaian dua pemain mudanya tersebut. Juru formasi asal Portugal ini mengaku kalau ini semua tak luput dari pembinaan akademi PSM Makassar serta dukungan para suporter yang hadir langsung ke stadion.

“Saya bangga terhadap dua pemain muda kita, Victor cetak gol dan asis hari ini, Andy cetak gol hari ini,” kata Tavares dalam jumpa pers usai laga pada Sabtu (22/7/2023).

“Ini buah dari akademi kita dan juga berkat atmosfer suporter yang diberikan luar biasa hari ini,” lanjutnya.