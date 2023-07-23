Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Keturunan Kanada Permalukan Persib Bandung, Resmi Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:21 WIB
Pemain Keturunan Kanada Permalukan Persib Bandung, Resmi Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23?
Shin Tae-yong (tengah) bisa panggil Victor Dethan ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

WINGER PSM Makassar berdarah Indonesia-Kanada, Victor Dethan, mencetak satu gol saat sang tim membantai Persib Bandung 4-2 di pekan keempat Liga 1 2023-2024, Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB. Apakah ini pertanda pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, bakal memanggil Victor Dethan untuk ambil bagian di Piala AFF U-23 2023?

Victor Dethan yang baru berusia 19 tahun, pelan-pelan menarik hati pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Terbukti dalam tiga laga terkini yang dijalani skuad Juku Eja –julukan PSM Makassar– di Liga 1 2023-2024, pesepakbola kelahiran Kupang ini selalu dimainkan Bernardo Tavares.

Victor Dethan

(Momen Victor Dethan membobol gawang Persib Bandung. (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Ia bermain 45 menit saat PSM Makassar tumbang 1-2 dari Dewa United. Selanjutnya saat PSM Makassar menang 1-0 atas Persikabo 1937, Victor Dethan bermain 57 menit.

Terbaru, Victor Dethan bermain 74 menit saat PSM Makassar menang 4-2 atas Persib Bandung. Kepercayaan itu dibayar tuntas Victor Dethan lewat aksi brilian, tepatnya dengan koleksi satu gol dan satu assist.

Victor Dethan mencetak gol kedua PSM Makassar dalam laga tersebut pada menit 28. Kemudian gol ketiga PSM Makassar yang dicetak Everton tercipta berkat umpan terobosan Victor Dethan.

Aksi brilian di atas menunjukan hanya masalah waktu bagi Victor Dethan untuk dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan turun di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
