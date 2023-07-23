Persib Bandung Takluk dari PSM Makassar, Yaya Sunarya Minta Maaf Kepada Bobotoh

PELATIH sementara Persib Bandung, Yaya Sunarya, menyampaikan permohonan maafnya kepada Bobotoh, pendukung Persib Bandung, usai kalah dari PSM Makassar. Pasalnya, Yaya gagal membawa tim berjuluk Maung Bandung itu meraih poin penuh di pekan keempat Liga 1 2023-2024.





Sebagaimana diketahui, Persib harus meraih hasil minor kala bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Maung Bandung menelan kekalahan 2-4 dari tim besutan Bernardo Tavares.

Yaya mengakui kalau Persib cukup kesulitan ketika tertinggal dua gol yang cukup cepat dari PSM Makassar. Hingga di babak kedua, dirinya mengubah strategi dengan memasukan pemain menyerang guna mengejar ketertinggalannya. Hasilnya pun berbuah manis karena Maung Bandung dapat memperkecil kedudukan menjadi 2-3 sebelum akhirnya kecolongan di menit-menit akhir.

“Kita memang mengalami ketertinggalan sejak babak pertama dengan dua gol yang cukup cepat, kemudian tertinggal tiga gol di babak pertama. Ini tidak mudah untuk kita. Di babak kedua, kita memasukan pemain yang lebih banyak menyerang,” kata Yaya dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (23/7/2023).

“Saya pikir di babak kedua kita bisa main lebih agresif dalam menyerang. Kita bisa mengubah defisit gol dari 0-3 menjadi 2-3, tetapi inilah sepak bola. Ketika kita berusaha untuk menyerang, punya situasi dimana kita bisa mengejar ketertinggalan, tetapi juga kemungkinan kita juga bisa kebobolan,” lanjutnya.