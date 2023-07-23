Bhayangkara Presisi Persiapkan Evaluasi Besar Usai Takluk dari Persikabo 1973

BHAYANGKARA Presisi Indonesia FC harus akui keperkasaan Persikabo 1973 usai kalah 1-3 di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pelatih Bhayangkara Presisi, Emral Abus pun siap melakukan evaluasi besar kepada timnya.

Bhayangkara Presisi ditekuk Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Sempat unggul, The Guardians, julukan Bhayangkara Presisi, terkena comeback.

Tiga gol untuk Persikabo 1973 dicatatkan oleh Jose Varela (51'), dan Yandi Sofyan (81', 90+2'). Sementara, Bhayangkara Presisi yang unggul lebih dulu mencetak gol via Crislan Enrique (21').

Selepas pertandingan, Abus mengatakan pasukannya sudah mengeluarkan kemampuan maksimal. Sayangnya, kata Abus, gol penyama kedudukan membuyarkan konsentrasi para pemain.

"Anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keunggulan, namun sepak bola ya begitu, di menit kelima (babak kedua) kita kecolongan yang seharusnya tidak menjadi gol yang seperti itu," tutur Abus kepad awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (22/7/2023).

"Namun sepak bola begitulah, lengah sedikit saja bisa terjadi gol. Namun, saya tetap mengapresiasi kerja keras dari anak-anak," sambungnya.