HOME BOLA LIGA INDONESIA

Muhammad Ferarri Absen di Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Thomas Doll Beri Penjelasan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |03:25 WIB
Muhammad Ferarri Absen di Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Thomas Doll Beri Penjelasan
Pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferarri. (Foto: Instagram/ferarrimuhammad)
A
A
A

TANGERANG - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, membeberkan alasan tidak ada nama Muhammad Ferarri di daftar skuad timnya saat menghadapi Persita Tangerang di pekan keempat Liga 1 2023-2024, Sabtu 22 Juli 2023. Menurut pemaparan Doll, penyebab utamanya karena Ferarri lebih memilih ikut pendidikan kepolisian.

Tanpa kehadiran Ferarri, Persija pun tumbang 0-1 dari Persita dalam laga yang dihelat di Indomilk Arena, Tangerang tersebut. Doll sendiri pun tampak kecewa dengan pilihan yang diambil Ferarri.

Sebab Doll awalnya sudah meminta Ferarri bertahan di Persija. Dia sudah berbicara dengan pemain 20 tahun itu soal keputusannya mengikuti pendidikan kepolisian.

Hal itu dilakukan juru taktik asal jerman tersebut karena ia ingin pemain andalannya itu bisa bertahan dan tetap membela Persija saat melawan Persita. Namun, Ferarri tetap memilih untuk meninggalkan Persija untuk sementara ini karena pendidikan kepolisian.

Muhammad Ferarri

"Itu keputusan yang diambilnya (Ferarri). Saya sudah bilang lebih baik tidak pergi, tetapi dia memutuskan untuk pergi, itulah kenapa dia tidak di sini hari ini," ungkap Doll, Minggu (23/7/2023).

"Mungkin dia memutuskan bahwa pendidikan di sana lebih penting dari Persija. Jadi, ya, itu pilihannya. Itulah situasinya saat ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
