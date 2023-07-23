Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Hancur Lebur di Liga 1 2023-2024, Segera Umumkan Pelatih Baru?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |02:02 WIB
Persib Bandung Hancur Lebur di Liga 1 2023-2024, Segera Umumkan Pelatih Baru?
Persib Bandung semakin terpuruk di Liga 1 2023-2024 usai kalah 2-4 dari PSM. (Foto: Instagram/persib)
PERSIB Bandung hancur lebur di Liga 1 2023-2024, lantas apakah mereka akan segera mengumumkan pelatih baru? Ya, saat ini kondisi Persib Bandung benar-benar memprihatinkan.

Hingga Liga 1 2023-2024 memasuki pekan keempat, tim berjuluk Maung Bandung itu sama sekali belum memetik kemenangan. Terbaru, Persib dikalahkan PSM Makassar dengan skor memalukan 2-4.

Kekalahan dari PSM itu tercipta ketika Persib bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 22 Juli 2023. Persib yang baru saja ditinggal Luis Milla bermain buruk hingga dibuat tak berdaya oleh sang juara Liga 1 2022-2023.

Dalam laga tersebut, Persib dipimpin oleh caretaker Yaya Sunarya. Sayangnya, Yaya gagal memenuhi ekspektasi dan justru membuat Persib gagal total.

PSM Makassar vs Persib Bandung

Kini, Persib pun terjerembab di peringkat ke-16 di Liga 1 2023-2024. Dari empat laga yang sudah dimainkan, Persib hanya mampu mengoleksi tiga poin dari tiga hasil seri di laga sebelumnya.

Tiga hasil seri itu pun diraih Persib kala masih ditangani Milla. Saat masih di tangan pelatih asal Spanyol itu, permainan Persib di musim ini memang sangatlah buruk.

Tentunya bobotoh –julukan fans Persib– tak mau hasil buruk itu terus berlanjut. Harapan terdekat jelas Persib harus menemukan pelatih baru.

