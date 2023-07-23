2 Pesepakbola Keturunan Indonesia yang Ternyata Pernah Berkarier di AC Milan, Nomor 1 Pemain Incaran Shin Tae-yong

2 Pesepakbola Keturunan Indonesia yang Ternyata Pernah Berkarier di AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)

TERDAPAT 2 pesepakbola keturunan Indonesia yang ternyata pernah berkarier di AC Milan. Kedua pemain keturunan Indonesia yang berseragam klub Rossoneri ini pun sama-sama berpaspor Belanda.

Pecinta sepakbola era 90-an sampai 2000-an tentu sudah tidak asing dengan sepak terjang AC Milan. Klub bertajuk Rossoneri telah menjadi incaran banyak pemain sepakbola.

Dalam sejarahnya, AC Milan meraih banyak gelar domestik dan internasional, termasuk Scudetto dan Liga Champion. Kesuksesan AC Milan ini berkat prestasinya dalam tiga dekade terakhir.

Kejelian Milan merekrut pemain berbakat dari berbagai dunia menjadi keuntungan tersendiri bagi klub yang bermarkas di San Siro tersebut. Sampai-sampai mereka juga merekrut dua pesepakbola keturunan Indonesia. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 pesepakbola keturunan Indonesia yang ternyata pernah berkarier di AC Milan melansir berbagai sumber:

2. Ruud Gullit





Pesepakbola keturunan Indonesia pertama berseragam AC Milan adalah Ruud Gullit. Kariernya bersama klub berjuluk Rossoneri ityu berlangsung pada 1987 sampai 1993. Tujuh tahun sudah Ruud Gullit membela AC Milan sebelum akhirnya hengkang ke Sampdoria.

Kariernya di Sampdoria hanya berlangsung semusim kemudian kembali ke AC Milan setahun setelahnya.

Rossoneri memboyong pemain berpaspor Belanda ini setelah melihat kehebatannya di PSV Eindhoven dan Timnas Belanda. Selama berseragam AC Milan, Ruud Gullit telah mempersembahkan sembilan gelar baik di level Italia, Eropa, dan Internasional.

Darah Indonesia Ruud Gullit mengalir dari sang ayah, George Gullit. Pasalnya kakek dan nenek George Gullit berasal dari Suriname dan Ambon.