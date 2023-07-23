Laga Tottenham Hotspur vs Leicester City di Thailand Dibatalkan Gara-Gara Stadion Rajamangala Tak Layak Digunakan

LAGA uji coba antara Tottenham Hotspur vs Leicester City di Thailand terpaksa dibatalkan karena Stadion Rajamangala tak layak digunakan. Dibatalkannya laga uji coba pramusim 2023-2024 itu dikarenakan lapangan tergenang air dan kondisi cuaca yang buruk.

Sejatinya, laga Tottenham vs Leicester akan dilaksanakan hari ini, Minggu (23/7/2023) pukul 17.00 WIB di Stadion Rajamangala, yang terletak di Bangkok, Thailand. Namun, hujan yang mengguyur Bangkok membuat Stadion Rajamangala tergenang air.

Karena alasan keselamatan pemain, dua tim Liga Inggris itu pun batal bermain di Thailand. Pengumuman batalnya laga tersebut pun disampaikan pada sore hari waktu setempat atau pada pukul 17.40 WIB.

“Pertandingan persahabatan malam ini melawan Leicester City telah dibatalkan karena lapangan tergenang air dan kondisi cuaca buruk,” bunyi keterangan resmi Tottenham Hotspur, dikutip dari akun twitter @SpursOfficial, Minggu (23/7/2023).

“Penyelenggara acara, berdasarkan rekomendasi dari ofisial pertandingan, menganggap lapangan di Stadion Nasional Rajamangala tidak dapat dimainkan dan tidak aman menyusul hujan lebat di Bangkok,” tambah pernyataan dari pihak Tottenham.

Pemain Tottenham dan Leicester sendiri sudah berada di Stadion Rajamangala sebelum pengumuman batalnya laga tersebut. Mereka bahkan sempat latihan di tengah guyuran hujan.