Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Laga Tottenham Hotspur vs Leicester City di Thailand Dibatalkan Gara-Gara Stadion Rajamangala Tak Layak Digunakan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |23:30 WIB
Laga Tottenham Hotspur vs Leicester City di Thailand Dibatalkan Gara-Gara Stadion Rajamangala Tak Layak Digunakan
Laga Tottenham vs Leicester di Thailand dibatalkan karena Stadion Rajamangala tergenang air hujan. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAGA uji coba antara Tottenham Hotspur vs Leicester City di Thailand terpaksa dibatalkan karena Stadion Rajamangala tak layak digunakan. Dibatalkannya laga uji coba pramusim 2023-2024 itu dikarenakan lapangan tergenang air dan kondisi cuaca yang buruk.

Sejatinya, laga Tottenham vs Leicester akan dilaksanakan hari ini, Minggu (23/7/2023) pukul 17.00 WIB di Stadion Rajamangala, yang terletak di Bangkok, Thailand. Namun, hujan yang mengguyur Bangkok membuat Stadion Rajamangala tergenang air.

Karena alasan keselamatan pemain, dua tim Liga Inggris itu pun batal bermain di Thailand. Pengumuman batalnya laga tersebut pun disampaikan pada sore hari waktu setempat atau pada pukul 17.40 WIB.

“Pertandingan persahabatan malam ini melawan Leicester City telah dibatalkan karena lapangan tergenang air dan kondisi cuaca buruk,” bunyi keterangan resmi Tottenham Hotspur, dikutip dari akun twitter @SpursOfficial, Minggu (23/7/2023).

Laga Tottenham vs Leicester batal digelar karena Stadion Rajamangala tergenang air

“Penyelenggara acara, berdasarkan rekomendasi dari ofisial pertandingan, menganggap lapangan di Stadion Nasional Rajamangala tidak dapat dimainkan dan tidak aman menyusul hujan lebat di Bangkok,” tambah pernyataan dari pihak Tottenham.

Pemain Tottenham dan Leicester sendiri sudah berada di Stadion Rajamangala sebelum pengumuman batalnya laga tersebut. Mereka bahkan sempat latihan di tengah guyuran hujan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642291/marco-bezzecchi-juara-motogp-portugal-2025-francesco-bagnaia-jatuh-ejj.webp
Marco Bezzecchi Juara MotoGP Portugal 2025, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Comeback Spektakuler, Tumbangkan Pangsuma FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement