Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Laga Arsenal vs Manchester United Dilanjutkan ke Adu Tendangan Penalti meski Setan Merah Menang 2-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |15:56 WIB
Penyebab Laga Arsenal vs Manchester United Dilanjutkan ke Adu Tendangan Penalti meski Setan Merah Menang 2-0
Laga Arsenal vs Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB laga Arsenal vs Manchester United dilanjutkan ke adu tendangan penalti, meski Setan Merah -julukan Man United- menang 2-0 akan diulas Okezone. Laga itu sendiri merupakan pertandingan uji coba jelang musim baru 2023-2024.

Ya, dua tim raksasa Inggris, Man United dan Arsenal saling beradu kekuatan di pramusim 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pada Minggu (23/7/2023) dini hari WIB.

Arsenal vs Manchester United

Dalam laga itu, Man United sukses tampil apik. Mereka bahkan bisa membungkam Arsenal di waktu normal laga dengan skor 2-0.

Setan Merah membuka keunggulan lewat aksi Bruno Fernandes di menit ke-30. Berselang tujuh menit kemudian, Jadon Sancho sukses menggandakan keunggulan Man United. Skor ini pun terus terjaga hingga akhir waktu normal laga.

Namun, pemandangan tak biasa tersaji usai laga. Meski Man United sudah sukses menang dengan skor 2-0, laga kontra Arsenal tetap dilanjutkan ke babak adu penalti.

Apa penyebabnya? Dilansir dari Goal International, Minggu (23/7/2023), laga Man United vs Arsenal dalam uji coba pramusim 2023-2024 ini dilanjutkan ke babak adu penalti karena kesepakatan kedua tim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.webp
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/penyerang_persija_jakarta_eksel_runtukahu_foto.jpg
Eksel Runtukahu Jadi Pahlawan Persija! Dua Gol Keren ke Gawang Arema FC Ternyata Dibantu Bepe
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement