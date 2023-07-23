Penyebab Laga Arsenal vs Manchester United Dilanjutkan ke Adu Tendangan Penalti meski Setan Merah Menang 2-0

PENYEBAB laga Arsenal vs Manchester United dilanjutkan ke adu tendangan penalti, meski Setan Merah -julukan Man United- menang 2-0 akan diulas Okezone. Laga itu sendiri merupakan pertandingan uji coba jelang musim baru 2023-2024.

Ya, dua tim raksasa Inggris, Man United dan Arsenal saling beradu kekuatan di pramusim 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pada Minggu (23/7/2023) dini hari WIB.

Dalam laga itu, Man United sukses tampil apik. Mereka bahkan bisa membungkam Arsenal di waktu normal laga dengan skor 2-0.

Setan Merah membuka keunggulan lewat aksi Bruno Fernandes di menit ke-30. Berselang tujuh menit kemudian, Jadon Sancho sukses menggandakan keunggulan Man United. Skor ini pun terus terjaga hingga akhir waktu normal laga.

Namun, pemandangan tak biasa tersaji usai laga. Meski Man United sudah sukses menang dengan skor 2-0, laga kontra Arsenal tetap dilanjutkan ke babak adu penalti.

Apa penyebabnya? Dilansir dari Goal International, Minggu (23/7/2023), laga Man United vs Arsenal dalam uji coba pramusim 2023-2024 ini dilanjutkan ke babak adu penalti karena kesepakatan kedua tim.