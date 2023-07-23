Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Puas dengan Performa Anak Asuhnya Usai Permalukan Arsenal 2-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:23 WIB
Erik Ten Hag Puas dengan Performa Anak Asuhnya Usai Permalukan Arsenal 2-0
Manchester United permalukan Arsenal/Foto: Reuters
A
A
A


 

MANCHESTER United sukses mempermalukan Arsenal di laga uji coba pramusim 2023-2024. Pelatih Erik Ten Hag pun mengaku puas dengan performa yang ditampilkan skuad Setan Merah.

Skuad Erik Ten Haag berhasil permalukan Arsenal dengan skor 2-0 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (23/7/2023) pagi WIB. Dua gol kemenangan Man United itu dicetak oleh Bruno Fernandes di menit ke-30 dan Jadon Sancho pada menit ke-37.

Erik Ten Haag

Menariknya, pertandingan tersebut dilanjutkan ke babak adu penalti. Tapi lucunya, Arsenal justru juga tidak bisa memenangi babak penalti itu dengn menelan kekalahan 3-5 dari Man United.

Ten Hag pun puas dengan cara bermain yang ditampilkan Burno Fernandes dan kolega di laga tersebut. Menurutnya, pemain mampu menerapkan apa yang telah diterapkan pada sesi latihan.

“Saya pikir itu pertandingan yang sangat bagus. Cara kami bermain, saya sangat senang, betapa aktifnya kami menguasai bola. Itulah cara kami ingin bermain dan itu adalah satu-satunya periode tahun ini,” kata Ten Hag, dilansir dari situs resmi Man United, Minggu (23/7/2023).

“Anda benar-benar dapat bekerja dalam pelatihan. Tentu tetap saja, kami ingin menang, dan saya pikir para pemain menunjukkan bahwa kami memainkan permainan yang bagus,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
