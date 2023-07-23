Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Lawan 10 Pemain Brighton di Laga Uji Coba, Chelsea Hanya Menang Tipis 4-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |08:19 WIB
Lawan 10 Pemain Brighton di Laga Uji Coba, Chelsea Hanya Menang Tipis 4-3
Chelsea unggul tipis lawan Brighton/Foto: Chelsea
CHELSEA menang tipis dengan skor 4-3 melawan 10 pemain Brighton Hove & Albion pada laga uji coba. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Minggu (23/7/2023) 06.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

 

Babak Pertama

 

Kedua tim langsung menampilkan permainan yang agresif. Baik Chelsea maupun Brighton kerap melancarkan serangan kendati serangannya belum ada yang mengancam.

 Chelsea

Sampai akhirnya Brighton sukses mencetak gol keunggulannya lebih dulu di menit ke-13 lewat tendangan keras Danny Welbeck. Mantan pemain Manchester United itu mampu memanfaatkan bola yang disodorkan oleh Kaoru Mitoma.

Chelsea pun hanya butuh waktu enam menit untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Adalah Christopher Nkunku yang mencatatkan namanya di papan skor. Pertandingan pun kembali berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan.

The Seagulls, julukan Brighton, mendapatkan peluangnya di menit ke-41 lewat tendangan Welbeck yang masih bisa ditepis oleh Kepa. Sementara The Blues, julukan Chelsea, masih terus berupaya mencetak gol keunggulan.

Namun, sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta.

Babak Kedua

Di babak kedua, Chelsea dan Brighton tidak menurunkan tempo permainannya. Namun sialnya, Brighton terpaksa harus bermain dengan 10 pemain setelah Van Hecke diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran keras kepada Casadei. Chelsea pun terlihat mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Chelsea sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-1 di menit ke-65 lewat tendangan keras Mykhailo Mudryk setelah melakukan kombinasi serangan yang ciamik dengan Nicolas Jackson.

