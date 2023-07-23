Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Chelsea vs Brighton & Hove Albion di Laga Uji Coba 2023: Sanggup Lanjutkan Tren Positif, The Blues?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:05 WIB
Link Live Streaming Chelsea vs Brighton & Hove Albion di Laga Uji Coba 2023: Sanggup Lanjutkan Tren Positif, The Blues?
Berikut link live streaming Chelsea vs Brighton di laga uji coba 2023. (Foto: Laman resmi Chelsea)
A
A
A

LINK live streaming Chelsea vs Brighton & Hove Albion di laga uji coba 2023 akan diulas Okezone. The Blues –julukan Chelsea– melanjutkan laga pramusim 2023-2024 mereka di Amerika Serikat, lagi-lagi menghadapi klub asal Inggris Brighton & Hove Albion yang digelar pada Minggu, (23/7/2023) pukul 06.00 WIB.

Sebelumnya pada tengah pekan ini, skuad asuhan Mauricio Pochettino menghajar klub kasta keempat Liga Inggris, Wrexham AFC, dengan skor 5-0. Kali ini, lawan Chelsea masuk kategori berat.

Chelsea

Dibilang berat karena Brighton & Hove Albion sanggup finis di posisi enam Liga Inggris 2022-2023. Hal itu berbeda jauh dari Chelsea yang hanya menempati posisi 12!

Namun, menyambut musim baru, manajemen Chelsea berbenah. Mereka mendatangkan pelatih sekelas Mauricio Pochettino yang diharapkan memberi angin perubahan.

Dalam laga ini, Mauricio Pochettino kembali mengandalkan Ian Maatsen. Pemain yang disebut-sebut memiliki darah Jawa ini mengemas dua gol saat menggilas Wrexham AFC 5-0.

