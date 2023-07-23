Jelang Arsenal vs Manchester United, Mikel Arteta Ingin Coba-Coba Formasi

NEW JERSEY - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, kemungkinan besar tidak akan memainkan kekuatan utama saat melawan Manchester United di laga uji coba pramusim 2023-2024 pada pagi ini, Minggu (23/7/2023). Pasalnya Arteta tertarik menjadikan laga tersebut sebagai ajang untuk menguji coba berbagai formasi dan taktik.

Seperti yang diketahui, Arsenal dan Man United akan saling berjumpa di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Meski berstatus laga uji coba dan berlangsung di Amerika Serikat, laga tersebut sejatinya tetap penuh gengsi.

Sebab Arsenal dan Manchester United merupakan rival abadi yang terkenal memiliki persaingan panas di Liga Inggris. Jadi, bisa dipastikan kedua tim tidak akan mau kalah dan akan berusaha memenangkan laga pemanasan sebelum musim 2023-2024 berlangsung.

Akan tetapi, Arteta tampaknya lebih ingin menjadi laga melawan Man United sebagai ajang untuk mencoba berbagai formasi dan taktik. Apalagi kedua juga bisa mencoba pemain rekrutan anyarnya di laga tersebut.

Diketahui, Arsenal baru saja merekrut Kai Havertz dan Declan Rice, sedangkan Manchester United mendatangkan Mason Mount. Jadi, Arteta menyatakan siap untuk mencoba formula baru.

"Ya, Rencana A1, A2 dan A3 kami, begitulah cara Anda melihatnya. Jadi ya, kami melihat opsi, melatih opsi yang berbeda dan Anda harus memahami bahwa terkadang Anda harus membiarkan pemain untuk melihat (permainan mereka)," kata Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (23/7/2023).