Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Laga Uji Coba: The Gunners Siap Permalukan Setan Merah?

LINK live streaming Arsenal vs Manchester United di laga uji coba dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Arsenal dan Man United akan saling berjumpa di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pada Minggu (23/7/2023) pukul 04.00 WIB.

Kedua tim jelas akan mengincar kemenangan di laga tersebut. Meski berstatus laga pramusim, baik Arsenal dan Man United jelas akan menghindari kekalahan di laga tersebut.

Pasalnya ada gengsi yang dipertaruhkan di pertandingan antara Arsenal kontra Setan Merah itu. The Gunners yang merupakan runner-up Liga Inggris 2022-2023 akan mencoba memperlihatkan kekuatan barunya saat melawan Man United nanti.

Beberapa pemain andalan Arsenal pun diprediksi akan diturunkan di pertandingan melawan pasukan Erik Ten Hag. Begitu pun dari sisi Setan Merah, yang mana Erik Ten Hag juga kemungkinan besar akan memaikan pemain utama mereka.

Semua itu dilakukan kedua tim karena Arsenal dan Man United merupakan rival di Liga Inggris. Meski laga nanti berlangsung di Amerika Serikat dan merupakan uji coba pramusim 2023-2024, gengsi kedua tim tetap saja dipertaruhkan.

Hanya saja, ada kemungkinan juga baik Arsenal dan Man United menyimpan kekuatan utama mereka. Ada peluang kedua tim akan memanfaatkan laga besar itu untuk menguji coba berbagai formasi dan taktik.