Hasil FC Utrecht vs Shakhtar Donetsk: Ivar Jenner Sumbang Assist, FC Utrecht Kalah 2-4

HASIL FC Utrecht vs Shakhtar Donetsk dalam laga uji coba akan diulas Okezone. Sayangnya, Ivar Jenner cs gagal membawa FC Utrecht meraih kemenangan.

Laga FC Utrecht vs Shakhtar Donetsk sendiri digelar pada Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Pemain muda Timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang dimainkan sejak babak kedua berhasil menyumbangkan assist, meski tetap gagal membawa FC Utrecht menang.

Ya, FC Utrecht kembali melakoni laga uji coba jelang musim 2023-2024. Kali ini, mereka melawan klub Ukraina, yakni Shakhtar Donetsk. Dilansir dari akun Instagram @garudafansbook, nama Ivar Jenner tak masuk starting XI.

Ivar Jenner baru dimainkan di babak kedua. Tepatnya, gelandang berusia 19 tahun itu baru diturunkan di menit ke-75.

Meski hanya bermain selama 15 menit, Ivar Jenner bisa tampil apik. Dia bahkan bisa memberi dampak ke permainan FC Utrecht dengan menyumbangkan assist yang berbuah gol.

"Ivar Janner (19) kembali di turunkan di tim utama FC Utrecht saat berujicoba menghadapi klub Ukraina, Sakhtar Donetsk. Dalam laga ini, Ivar baru dimasukan di menit ke-75, namun ia langsung membukukan assist untuk Gol pertama FC Utrecht menit ke-80. Skor akhir 2-4 untuk Sakhtar Donetsk," tulis akun Instagram @garudafansbook.