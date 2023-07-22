Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perindo Gelar Turnamen Sepakbola Anak Usia Dini, 64 Tim Siap Jadi yang Terbaik

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |22:35 WIB
Perindo Gelar Turnamen Sepakbola Anak Usia Dini, 64 Tim Siap Jadi yang Terbaik
DPD Perindo Siak bersama DPW Perindo Riau gelar turnamen sepakbola usia dini. (Foto: Banda Haruddin/MPI)
A
A
A

SIAK - DPD Perindo Siak bersama DPW Perindo Riau mengadakan sebuah kompetisi sepakbola untuk anak usia dini dengan maksud ikut membina bakat pesepakbola Tanah Air. Turnamen tersebut pun diikuti oleh 64 tim, yang terbagi menjadi tim U-11 dan U-13.

Menariknya, kompetisi sepakbola usia dini itu tak hanya diikuti oleh tim-tim dari Riau saja. Tetapi, ajang yang digagas partai nomor urut 16 tersebut juga diramaikan dengan kehadiran dua tim dari Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan turnamen sepakbola dini itu pun dibuka oleh Ketua DPW Perindo, Riau Sayed Abubakar Assegaf pada Sabtu (22/7/2023). Ia pun tidak sendirian, karena didampingi sejumlah pengurus DPW didampingi Ketua DPD Perindo Siak, Doni Aryanto.

Pertandingan ini ditandai dengan tendangan pembuka ke gawang oleh Ketua DPW Perindo Sayed Abubakar Assegaf, Sekwil Bambang Rumnan dan Ketua DPD Perindo Siak Doni Aryanto secara bergantian.

Perindo Riau gelar turnamen sepakbola dini

"Tentunya Partai Perindo menyiapkan hadiah hadiah bagi anak anak kita untuk terus berlatih. Partai Perindo akan terus membina anak anak muda untuk menjadi pesepak bola yang profesional ke depan. Selamat bertanding, junjung tinggi sportifitas," ujar Sayed Ketua Perindo Riau Sabtu (22/7/2023).

Sementara itu Ketua DPD Perindo Siak Doni mengatakan bahwa dalam kompetisi ini diikuti ratusan atlet bola usia dini. Tidak hanya dari Riau, kompetisi ini dikuti dari klub provinsi tetangga

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182226/simon_tahamata_mengungkap_hasil_temuannya_untuk_sementara_waktu-RZzW_large.jpg
Simon Tahamata Ungkap Hasil Scouting Sementara Bakat-Bakat Muda Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182224/simon_tahamata_buka_suara_soal_bedanya_pembinaan_usia_dini_di_belanda_dengan_indonesia-BOlf_large.jpg
Simon Tahamata Bandingkan Pembinaan Usia Dini di Belanda dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180976/persma_1960_manado_bersiap_untuk_bangkit_di_bawah_gemblengan_ismed_sofyan-BHl3_large.jpg
Klub Legendaris Persma 1960 Manado Siap Bangkit Bareng Ismed Sofyan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178472/kemenpora_dan_kemendes_pdt_kolaborasi_siap_gelar_liga_desa_untuk_sepak_bola_dan_esports-uhm7_large.jpg
Kemenpora dan Kemendes PDT Kolaborasi: Siap Gelar Liga Desa untuk Sepak Bola dan Esports
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642081/daftar-lengkap-pemain-voli-putra-indonesia-proyeksi-sea-games-thailand-2025-lri.webp
Daftar Lengkap Pemain Voli Putra Indonesia Proyeksi SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Hasil MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Juara! Alex Marquez dan Pedro Acosta Tak Berkutik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement