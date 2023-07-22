Perindo Gelar Turnamen Sepakbola Anak Usia Dini, 64 Tim Siap Jadi yang Terbaik

SIAK - DPD Perindo Siak bersama DPW Perindo Riau mengadakan sebuah kompetisi sepakbola untuk anak usia dini dengan maksud ikut membina bakat pesepakbola Tanah Air. Turnamen tersebut pun diikuti oleh 64 tim, yang terbagi menjadi tim U-11 dan U-13.

Menariknya, kompetisi sepakbola usia dini itu tak hanya diikuti oleh tim-tim dari Riau saja. Tetapi, ajang yang digagas partai nomor urut 16 tersebut juga diramaikan dengan kehadiran dua tim dari Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan turnamen sepakbola dini itu pun dibuka oleh Ketua DPW Perindo, Riau Sayed Abubakar Assegaf pada Sabtu (22/7/2023). Ia pun tidak sendirian, karena didampingi sejumlah pengurus DPW didampingi Ketua DPD Perindo Siak, Doni Aryanto.

Pertandingan ini ditandai dengan tendangan pembuka ke gawang oleh Ketua DPW Perindo Sayed Abubakar Assegaf, Sekwil Bambang Rumnan dan Ketua DPD Perindo Siak Doni Aryanto secara bergantian.

"Tentunya Partai Perindo menyiapkan hadiah hadiah bagi anak anak kita untuk terus berlatih. Partai Perindo akan terus membina anak anak muda untuk menjadi pesepak bola yang profesional ke depan. Selamat bertanding, junjung tinggi sportifitas," ujar Sayed Ketua Perindo Riau Sabtu (22/7/2023).

Sementara itu Ketua DPD Perindo Siak Doni mengatakan bahwa dalam kompetisi ini diikuti ratusan atlet bola usia dini. Tidak hanya dari Riau, kompetisi ini dikuti dari klub provinsi tetangga