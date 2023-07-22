Hasil JDT vs Kuala Lumpur City FC di Piala FA Malaysia 2023: Jordi Amat Dkk Juara Usai Menang 2-0

JOHOR – Johor Darul Takzim (JDT) memastikan diri menjadi juara Piala FA Malaysia 2023 usai menang atas Kuala Lumpur City di final yang baru saja berakhir pada Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Sultan Ibrahim, tim yang diperkuat Jordi Amat itu juara usai menang 2-0 atas Kuala Lumpur City.

Kemenangan itu menjadi gelar Piala FA Malaysia ketiga untuk JDT sekaligus dua gelar secara beruntun. Sebelumnya di Piala FA Malaysia 2022, JDT pun berhasil keluar menjadi juara.

Bagi Jordi Amat sendiri, itu menjadi gelar keempat bersama klub Malaysia tersebut semenjak bergabung pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya bek Timnas Indonesia itu sudah merasakan gelar Malaysia Supercup 2022-2023, Piala FA Malaysia 2022, dan Piala Sumbangsih 2023.

Kini Jordi Amat pun memegang peranan penting dalam keberhasilan JDT menjuarai Piala FA Malaysia 2023. Bermain sebagai starter, Jordi Amat mampu membuat JDT cleansheet hingga menang 2-0 dan juara.

Jalannya Pertandingan





Bertarung di Stadion Sultan Ibrahim, JDT awalnya mendapatkan perlawanan yang ketat dari Kuala Lumpur City. Hal itu karena Kuala Lumpur City pun bermain tak kalah baik.

Saking sengitnya, kedua tim pun harus merelakan babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Pada babak kedua, JDT mencoba bangkit.