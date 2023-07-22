Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Fafage Vamos Banua Hajar IPC Pelindo 3-1!

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Fafage Vamos Banua vs IPC Pelindo sudah diketahui. Fafage Vamos Banua pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Laga Fafage Vamos Banua vs IPC Pelindo digelar di GOR Kanjuruhan, Malang, Sabtu (22/7/2023) sore WIB. Ini merupakan laga pekan ke-19 Liga Futsal Profesional 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

IPC Pelindo membuka laga dengan apik. Mereka langsung menggempur lini pertahanan lawan. Salah satu peluang pun didapat lewat aksi Randy Satria. Tetapi, usahanya gagal berbuah manis.

Tak tinggal diam, Fafage Vamos juga berupaya membangun serangan. Mereka pun perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Tetapi, upaya mereka gagal membuahkan gol.

Laga berjalan sengit setelah itu. Terbukti hingga laga memasuki 10 menit akhir, kedua tim belum ada yang bisa mencetak gol keunggulannya.

Jelang akhir laga, IPC Pelindo akhirnya memecah kebuntuan. Gol dicetak lewat aksi Muhammad Idris. Hasilnya, IPC Pelindo pun unggul sementara 1-0 atas Fafage Vamos.