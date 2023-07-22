Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Sempat Tertinggal, Halus FC Tahan Unggul FC 3-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |16:39 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Sempat Tertinggal, Halus FC Tahan Unggul FC 3-3
Laga Halus FC vs Unggul FC di Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Halus FC vs Unggul FC akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit yang tersaji dalam laga itu membuat pertandingan berakhir imbang dengan skor 3-3.

Laga Unggul FC Malang dan Halus FC pada pekan ke-19 Liga Futsal Profesional 2023 berlangsung di GOR Kanjuruhan, Malang, Sabtu (22/7/2023) siang WIB. Halus FC sendiri harus tertinggal lebih dahulu, tetapi kemudian berhasil mengejar hingga menutup laga dengan hasil imbang.

Halus FC vs Unggul FC

Jalanya Pertandingan

Babak Pertama

Unggul FC yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri mampu tampil dominan sejak awal laga. Mereka pun sukses membuka keunggulan lebih dahulu.

Ialah Friski Dwiki yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Halus FC, Junaedi. Unggul FC pun memimpin 1-0!

Tertinggal, Halus FC tak tinggal diam. Mereka mencoba mencetak gol balasan, namun Unggul FC tampil solid dalam menjaga lini pertahanan. Alhasil, usaha Halus gagal berbuah manis.

Alih-alih mencetak gol, Halus FC justru kebobolan lagi. Kali ini, Facundo Schusterman yang menjebol gawang tim tamunya di menit-menit akhir waktu normal babak pertama. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya laga babak pertama. Unggul FC memimpin 2-0!

Halaman:
1 2
      
