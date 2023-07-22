Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Bintang Timur Surabaya Tekuk Cosmo JNE 2-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:07 WIB
Bintang Timur Surabaya kalahkan Cosmo JNE 2-0 (Foto: Instagram/bintangtimur_surabaya)
Bintang Timur Surabaya kalahkan Cosmo JNE 2-0 (Foto: Instagram/bintangtimur_surabaya)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Bintang Timur Surabaya (BTS) sukses menang 2-0 atas Cosmo JNE berkat brace Sauqy Saud di GOR Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu (22/7/2023) siang WIB.

Jalanya Pertandingan

Bintang Timur Surabaya

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya langsung berusaha untuk menekan pertahanan Cosmo JNE sedari awal. Tim asuhan Hector Souto itu mendapatkan peluang emas dari Everton Cardoso, yang dimentahkan tiang gawang.

Pasukan Hector Souto masih terus mendominasi jalannya pertandingan. Kombinasi duet antara Dieguinho dan Everton benar-benar merepotkan pertahanan Cosmo JNE. Meski tampil dominan, belum ada gol yang tercipta hingga 10 menit jalannya pertandingan.

Bintang Timur Surabaya mendapatkan hadiah penalti setelah Dieguinho dijatuhkan Abdul Rahmad Nawawi. Sayangnya, Dieguinho sayang mengubah peluang menjadi gol karena tendangannya dihalau kiper Cosmo JNE, Rizky Hanna.

Bintang Timur Surabaya akhirnya mampu membuka keran golnya lewat sontekan Sauqy Saud. Sementara itu tidak ada tambahan gol yang tercipta kendati kedua tim saling jual beli serangan. Hasilnya, Bintang Timur Surabaya pun unggul sementara 1-0 atas Cosmo JNE di babak pertama.

Babak Kedua

Di babak kedua, baik Bintang Timur Surabaya dan Cosmo JNE tidak menurunkan tempo permainannya. Kedua tim ini masih memainkan intensitas permainan yang tinggi. Cosmo JNE masih terus mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Halaman:
1 2
      
