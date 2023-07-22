4 Pemain Diaspora yang Dicoret dari Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Merumput Bersama Klub Belanda

Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 terus berlanjut. (Foto: PSSI)

4 pemain diaspora yang dicoret dari seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 akan diulas Okezone. Kabar pencoretan ini sendiri disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, pada Sabtu (22/6/2023).

Diketahui, ada 6 pemain diaspora yang dipanggil mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Mereka adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel Horrito, Aaron Nathan Ang, Aaron Liam Suitela, dan Welber Jardim.

Tetapi, Welber Jardim sendiri diketahui belum ikut bergabung ke seleksi. Penyebabnya, Welber saat ini masih membela klubnya, Sao Paulo FC, dalam berkompetisi di Brasil.

Dari 5 pemain diaspora yang sudah mengikuti seleksi, 4 pemain pun dipastikan telah dicoret sehingga hanya menyisakan satu nama saja kini. Sejatinya, Indra Sjafri sendiri tak menyebutkan nama pemain itu karena lupa.

Tetapi, sudah beredar kabar di media sosial tentang pencoretan 4 pemain diaspora dalam seleksi Timnas Indonesia U-17. Sebagaimana dilansir dari Instagram @futboll.indonesiaa, berikut 4 pemain diaspora yang disinyalir dicoret dari seleksi pemain Timnas Indonesia U-17.

4. Aaron Nathan Ang





Salah satu pemain diaspora yang disinyalir dicoret dari seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 adalah Aaron Nathan Ang. Kiper kelahiran Jakarta 12 April 2007 ini turut menjalani seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Jakarta.

Tetapi kabarnya, nama Aaron Nathan Ang dicoret dalam seleksi. Kiper dengan tinggi 179 cm ini diketahui bermain di tim Youth FC Nottingen U-18, yang bermain di kasta 4 Liga Jerman.

3. Madrid Augusta





Kemudian, ada Madrid Augusta. Madrid diketahui merupakan pemain klub amatir Belanda saat ini, yakni AFC 34 Alkmaar.

Madrid Augusta merupakan pemain yang biasa mengisi posisi penyerang sayap. Pemain dengan tinggi 175 cm ini sebelumnya juga mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-16. Hal itu terjadi pada Juni 2021.