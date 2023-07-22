Cetak Gol di Laga Debut Bersama Inter Miami, Lionel Messi: Saya Harus Melakukannya

CETAK gol di laga debut bersama Inter Miami, Lionel Messi mengatakan bahwa dirinya memang harus melakukan hal itu. La Pulga – julukan Messi – langsung membawa Inter Miami menang di laga debutnya.

Messi debut pada saat Inter Miami menghadapi Cruz Azul di DRV PNK Stadium, Florida, pada ajang Leagues Cup, Sabtu (22/7/2023) pagi WIB. Inter Miami sempat unggul lebih dulu melalui Robert Taylor (44’). Namun, Messki akhirnya mencetak gol kemenangan dengan skor 2-1.

Messi tidak dimainkan sebagai starter dalam laga ini. Dia baru turun pada menit ke-54, menggantikan Benjamin Cremaschi. Sayangnya, setelah masuknya La Pulga, Cruz Azul sukses menyeimbangkan skor pada menit ke-65 melalui Uriel Antuna.

Sampai pada akhirnya Messi menjadi juru selamat untuk Inter Miami. Mantan pemain Barcelona itu sukses mencetak gol indah via tendangan bebas. Dramatisnya, gol tersebut tercipta di menit-menit akhir atau tepatnya pada menit 90+4.

Messi mengakui kebahagiaannya usai cetak gol di laga debut bersama Inter Miami. La Pulga mengklaim bahwa dirinya berambisi untuk mencetak gol pada menit-menit akhir tersebut.

“Apa yang saya lihat adalah golnya. Saya melihat golnya dan saya tahu saya harus mencetak gol,” ucap Messi usai laga dikutip dari Mirror, Sabtu (22/7/2023).

“Itu adalah menit-menit terakhir, dan saya ingin mencetak gol sehingga kami tidak melakukan adu penalti,” sambungnya.