PSSI Resmi Dapatkan Direktur Teknik asal Jerman, Ini Waktu Pengumumannya!

PSSI resmi mendapatkan Direktur Teknik asal Jerman. Hal itu dikonfimasi langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat meninjau seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Sawangan, Depok pada Sabtu (22/7/2023).

Erick Thohir mengatakan, beberapa kesepakatan telah tercapai antara PSSI dan sosok asal Jerman tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat pelatih asal Jerman itu akan menggantikan posisi Indra Sjafri yang diminta membesut Timnas Indonesia U-20 hingga empat tahun ke depan.

"Kami juga alhamdulillah tadi malam sudah tanda tangan dengan salah satu kandidat (Dirtek PSSI). Ia sudah saya interview bersama Waketum Zainudin Amali beberapa kali,” kata Erick Thohir.

Lantas, kapan sang Direktur Teknik anyar akan diumumkan PSSI? Erick Thohir yang merupakan mantan Presiden Inter Milan itu mengonfirmasi sang Direktur Teknik akan diumumkan pekan depan.

“Nanti minggu depan kami umumkan," kata Erick Thohir.

PSSI sendiri tidak mau tergesa-gesa mengumumkannya. Sebab, PSSI mencari momen yang tepat lebih dahulu untuk mengenalkan sang Direktur Teknik anyar.