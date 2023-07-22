Erick Thohir Sebut FIFA Akan Datang di Akhir Juli Ini untuk Inspeksi JIS

ERICK Thohir sebut FIFA akan datang di akhir Juli 2023 ini untuk inspeksi Jakarta International Stadium (JIS). Tak hanya JIS yang diinspeksi, melainkan ada tujuh stadion lainnya yang diinspeksi FIFA, yang rencananya bakal tiba pada 28 Juli 2023.

Enam stadion lain adalah stadion-stadion yang sudah disiapkan sejak Piala Dunia U-20 2023, yaitu Stadion Jakabaring, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Kapten I Wayan Dipta. Sedangkan satu stadion lainnya adalah Stadion Pakansari.

Erick Thohir menuturkan bahwa semua stadion akan dtinjau secara bertahap oleh FIFA. Nantinya, FIFA akan memilih stadion yang paling siap untuk Piala Dunia U-17 2023.

"Semua lapangan akan diverifikasi, kami sudah mengusulkan enam sampai delapan lapangan. Nanti JIS. Lho JIS lagi, ini terlalu dipolemikkan. Jadi, FIFA akhir bulan ini, infornya tanggal 28 Juli 2023 infonya, tetapi belum hitam di atas putih," kata Erick Thohir di Depok, Sabtu (22/7/2023).

"Mereka akan datang ke sini untuk melihat data-data yang kemarin kami kirim. Lalu mereka akan verifikasi dan cek dan dari situ dia akan lapor lagi ke FIFA pusat, dan nanti akan di screening lagi mana yang akan dipilih, itu prosesnya. Jadi, tidak hanya JIS, jadi semua lapangan yang kita daftarkan," tambahnya.