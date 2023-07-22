Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Liga Futsal Profesional Indonesia 22-23 Juli 2023, Dukung Tim Futsal Jagoan Anda Live di Vision+

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |11:12 WIB
Jadwal Liga Futsal Profesional Indonesia 22-23 Juli 2023, Dukung Tim Futsal Jagoan Anda Live di Vision+
Jadwal Liga Futsal Profesional (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Liga Futsal Profesional Indonesia, kejuaraan futsal tingkat paling tinggi di Indonesia, kini kembali berlanjut dengan pertandingan yang semakin sengit setiap minggunya. Di akhir pekan ini, ada delapan tim yang siap bertanding melawan satu sama lain.

Di musim ke-15 ini, Liga Futsal Profesional Indonesia diikuti oleh 12 klub asal Indonesia. Pertandingan kejuaraan ini diselenggarakan dengan delapan lokasi yang tersebar di enam kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Metro, dan Pontianak.

Futsal

Bagi Anda yang ingin menonton Liga Futsal Profesional pada akhir pekan ini, di tanggal 22 dan 23 Juli 2023, Anda bisa mengakses Vision+ dengan jadwal berikut.

Sabtu, 22 Juli 2023

BTS FC vs Cosmo JNE FC (09.45 WIB)

Halus FC vs Unggul FC (12.00 WIB)

Giga FC vs Sadakata United (14.00 WIB)

Fafage Vamos FC vs IPC Pelindo (16.00 WIB)

Minggu, 23 Juli 2023

Fafage Vamos FC vs Sadakata United (10.00 WIB)

BTS FC vs IPC Pelindo (12.00 WIB)

Halus FC vs Cosmo JNE FC (14.00 WIB)

Unggul FC vs Giga FC (16.00 WIB)

Untuk menyaksikan rangkaian ajang Liga Futsal Profesional, Anda bisa streaming langsung melalui Vision+ dengan membeli paket Vision+ Premium Sports yang akan memberikan Anda akses kepada berbagai pertandingan olahraga kelas dunia hanya dalam satu aplikasi.

