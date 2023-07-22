Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan hingga Elkan Baggott Tampil Bersama sang Klub Malam Ini, Siapa yang Bersinar?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:35 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan hingga Elkan Baggott Tampil Bersama sang Klub Malam Ini, Siapa yang Bersinar?
Marselino Ferdinan perkuat KMSK Deinze (Foto: Twitter/kmskdeinze)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, hingga Elkan Baggott tampil bersama sang klub malam ini, siapa yang bersinar? Sekadar diketahui, ada total lima pemain abroad Timnas Indonesia yang bakal tampil membela klubnya masing-masing pada hari ini, Sabtu 22 Juli 2023.

Kelima pemain abroad Timnas Vietnam itu yakni Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht), Elkan Baggott (Ipswich Town), dan Jordi Amat (Johor Darul Takzim). Kelimanya diprediksi bakal dimainkan oleh timnya masing-masing dalam laga uji coba pramusim 2023-2024.

 Elkan Baggott

Untuk Marselino Ferdinan, klubnya yakni KMSK Deinze bakal bertemu klub kasta ketiga Liga Belgia, KVC Winkel Sport. Duel kedua tim akan dilangsungkan di markas KMSK Deinze pada Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

Kans Marselino Ferdinan untuk dimainkan dan mencetak gol pada laga tersebut terbuka lebar. Pasalnya, Marselino Ferdinan pada sebelumnya sukses mencetak dua gol saat kontra klub kasta kedua Liga Belanda, FC Groningen.

Sementara itu, klub Rafael Struick yakni ADO Den Haag akan bersua klub kasta kedua Liga Belgia, SK Beveren. Meski akan digelar pada hari ini, namun hingga sekarang belum diketahui jam berapa laga tersebut akan dimulai.

Kendati demikian, peluang Rafael Struick untuk kembali bermain pada laga tersebut cukup besar. Sebab, winger 20 tahun itu selalu mentas sebagai starter dalam dua laga pramusim ADO Den Haag sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
