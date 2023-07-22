Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut Indah Lionel Messi Bareng Inter Miami: Jadi Kapten hingga Cetak Gol Kemenangan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:00 WIB
Debut Indah Lionel Messi Bareng Inter Miami: Jadi Kapten hingga Cetak Gol Kemenangan!
Lionel Messi cetak gol di laga debutnya bersama Inter Miami (Foto: Twitter/intermiamicf)
A
A
A

DEBUT indah Lionel Messi bareng Inter Miami terjadi saat melawan Cruz Azul di Stadion DRV PNK, Florida, Amerika Serikat, pada Sabtu (22/7/2023) pagi WIB. Dalam laga tersebut, La Pulga -julukan Lionel Messi- didapuk jadi kapten Inter Miami hingga mencetak gol kemenangan!

The Herons -julukan Inter Miami menang dramatis 2-1 atas Cruz Azul di matchday pertama Grup J League Cup alias Piala Liga MLS 2023. Kemenangan Inter Miami dicetak oleh Roberto Taylor (44') dan Lionel Messi (90+4'). Sedangkan satu gol Cruz Azul via Antuna (65').

Lionel Messi

Pada laga tersebut, Lionel Messi tidak dimainkan sebagai starter dan sempat dicadangkan. Megabintang asal Argentina itu baru menjalani debutnya pada babak kedua tepatnya pada menit ke-53 setelah menggantikan Benjamin Cremaschi.

Bukan hanya sekadar mencatatkan debutnya di Inter Miami, Lionel Messi didapuk sebagai kapten tim di lapangan. Luar biasanya, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu mencetak gol penting ketika memasuki injury time.

Lionel Messi membobol gawang Cruz Azul lewat eksekusi tendangan bebas pada menit ke-90+4. Gol Lionel Messi itu sekaligus menjadi gol terakhir dan menjadi pahlawan kemenangan Inter Miami 2-1 atas Cruz Azul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181201/marselino_ferdinan-ypEo_large.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Aksi saat Bela AS Trencin, Mauro Zijlstra dan Ole Romeny Beri Respons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181305/berikut_lima_pesepakbola_bintang_dunia_dengan_gaji_termahal_2025-wpWE_large.jpeg
5 Pesepakbola Bintang Dunia dengan Gaji Termahal 2025, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181293/adu_statistik_roberto_donadoni_dengan_oscar_garcia_menarik_untuk_diulas-uDgS_large.jpg
Adu Statistik Roberto Donadoni dengan Oscar Garcia, Pelatih yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181252/berikut_empat_pelatih_klub_eropa_yang_resmi_dipecat_di_oktober_2025-1tsH_large.jpg
4 Pelatih Klub Eropa yang Resmi Dipecat di Oktober 2025, Nomor 1 Bisa Direkrut Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640465/hasil-lengkap-liga-champions-real-madrid-digebuk-liverpool-arsenal-pecahkan-rekor-100-tahun-eng.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Real Madrid Digebuk Liverpool, Arsenal Pecahkan Rekor 100 TahunÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/03/marc_marquez_merajai_motogp_aragon_2024.jpg
Masini Beberkan Rahasia Sukses Gresini Rekrut Marc Marquez dari Honda pada 2024
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement