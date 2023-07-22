Debut Indah Lionel Messi Bareng Inter Miami: Jadi Kapten hingga Cetak Gol Kemenangan!

DEBUT indah Lionel Messi bareng Inter Miami terjadi saat melawan Cruz Azul di Stadion DRV PNK, Florida, Amerika Serikat, pada Sabtu (22/7/2023) pagi WIB. Dalam laga tersebut, La Pulga -julukan Lionel Messi- didapuk jadi kapten Inter Miami hingga mencetak gol kemenangan!

The Herons -julukan Inter Miami menang dramatis 2-1 atas Cruz Azul di matchday pertama Grup J League Cup alias Piala Liga MLS 2023. Kemenangan Inter Miami dicetak oleh Roberto Taylor (44') dan Lionel Messi (90+4'). Sedangkan satu gol Cruz Azul via Antuna (65').

Pada laga tersebut, Lionel Messi tidak dimainkan sebagai starter dan sempat dicadangkan. Megabintang asal Argentina itu baru menjalani debutnya pada babak kedua tepatnya pada menit ke-53 setelah menggantikan Benjamin Cremaschi.

Bukan hanya sekadar mencatatkan debutnya di Inter Miami, Lionel Messi didapuk sebagai kapten tim di lapangan. Luar biasanya, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu mencetak gol penting ketika memasuki injury time.

Lionel Messi membobol gawang Cruz Azul lewat eksekusi tendangan bebas pada menit ke-90+4. Gol Lionel Messi itu sekaligus menjadi gol terakhir dan menjadi pahlawan kemenangan Inter Miami 2-1 atas Cruz Azul.