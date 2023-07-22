Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Follow Instagram PSSI, Kiper Leeds United Dani van den Heuvel Siap Perkuat Timnas Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:07 WIB
Follow Instagram PSSI, Kiper Leeds United Dani van den Heuvel Siap Perkuat Timnas Indonesia?
Dani van den Heuvel, kiper keturunan Indonesia yang membela Leeds United U-21 (Foto: Instagram/d.vdheuvel)
A
A
A

FOLLOW Instagram PSSI, kiper Leeds United U-21, Dani van den Heuvel, siap perkuat Timnas Indonesia? Belakangan ini, akun Instagram pribadi Dani van den Heuvel, @d.vdheuvel terpantau mengikuti akun Instagram PSSI, @pssi.

Tentunya, hal tersebut membuat pencinta sepakbola Indonesia penasaran dan bertanya-tanya. Bagaimana tidak, Dani van den Heuvel seolah memberikan kode bahwa dirinya ingin membela Timnas Indonesia.

 Dani van den Heuvel

Lantas, apakah apa yang dilakukan kiper keturunan berusia 20 tahun itu sebagai tanda siap memperkuat Timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, PSSI sejauh ini belum mem-follow balik akun Instagram Dani van den Heuvel @d.vdheuvel.

Sebelumnya, PSSI sempat dikabarkan akan menaturalisasi tujuh pemain asal Belanda termasuk Dani van den Heuvel pada September 2022 lalu. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda PSSI ingin menaturalisasi kiper keturunan Indonesia itu.

Sejauh ini, Dani van den Heuvel masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Bahkan, kiper Leeds United U-21 itu pernah bermain untuk Timnas Belanda U-15, U-16, U-17 dan U-19. Dia rata-rata mencatatkan 3 sampai 4 penampilan dalam memperkuat Timnas Belanda kelompok umur tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181192/timnas_indonesia-0IL9_large.jpg
PSSI Minta Publik Bersabar, Proses Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Butuh Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181312/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-lHj5_large.jpg
PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia pada Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Terungkap Pesan Tegas Nova Arianto yang Bikin Timnas Indonesia U-17 Tampil Beda di Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement