Follow Instagram PSSI, Kiper Leeds United Dani van den Heuvel Siap Perkuat Timnas Indonesia?

FOLLOW Instagram PSSI, kiper Leeds United U-21, Dani van den Heuvel, siap perkuat Timnas Indonesia? Belakangan ini, akun Instagram pribadi Dani van den Heuvel, @d.vdheuvel terpantau mengikuti akun Instagram PSSI, @pssi.

Tentunya, hal tersebut membuat pencinta sepakbola Indonesia penasaran dan bertanya-tanya. Bagaimana tidak, Dani van den Heuvel seolah memberikan kode bahwa dirinya ingin membela Timnas Indonesia.

Lantas, apakah apa yang dilakukan kiper keturunan berusia 20 tahun itu sebagai tanda siap memperkuat Timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, PSSI sejauh ini belum mem-follow balik akun Instagram Dani van den Heuvel @d.vdheuvel.

Sebelumnya, PSSI sempat dikabarkan akan menaturalisasi tujuh pemain asal Belanda termasuk Dani van den Heuvel pada September 2022 lalu. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda PSSI ingin menaturalisasi kiper keturunan Indonesia itu.

Sejauh ini, Dani van den Heuvel masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Bahkan, kiper Leeds United U-21 itu pernah bermain untuk Timnas Belanda U-15, U-16, U-17 dan U-19. Dia rata-rata mencatatkan 3 sampai 4 penampilan dalam memperkuat Timnas Belanda kelompok umur tersebut.