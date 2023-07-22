Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Saddil Ramdani, Media Malaysia Puji Gol Pemain Indonesia Lain di Liga Super Malaysia 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:18 WIB
Bukan Saddil Ramdani, Media Malaysia Puji Gol Pemain Indonesia Lain di Liga Super Malaysia 2023
Bukan giliran Saddil Ramdani yang dapat sorotan dari media Malaysia (Foto: Instagram/saddilramdanii)
BUKAN Saddil Ramdani, media Malaysia justru puji gol pemain Indonesia lain di Liga Super Malaysia 2023. Menurut media Malaysia, Makanbola, gol yang dilesakkan Natanael Siringoringo untuk Kelantan FC di laga kontra Kuching City FC adalah gol yang fenomenal.

Saddil Ramdani telah menjadi salah satu pemain bintang di Liga Super Malaysia 2023. Pemain Timnas Indonesia itu berkontribusi besar kepada klubnya, Sabah FC, di musim ini dengan menjaringkan enam gol dan tujuh assist dari 12 laga di Liga Super Malaysia 2023.

Saddil Ramdani

Namun, kali ini giliran pemain Indonesia lainnya, Natanael Siringoringo, yang mendapatkan sorotan dari media Malaysia. Pasalnya, mantan pemain Dewa United itu sukses mencetak gol ketika klubnya, Kelantan FC menghadapi Kuching City FC pada laga lanjutan Liga Super Malaysia 2023, Jumat (21/7/2023) kemarin.

Kelantan sebenarnya sempat unggul terlebih dulu dalam lawatan ke Kuching berkat gol Muhammad Hafizan bin Ghazali pada menit keempat. Namun, tuan rumah membalikkan skor melalui dwigol Abu Kamara pada menit ke-58 dan 10 menit kemudian melalui eksekusi penalti.

Natanael Siringoringo muncul sebagai pahlawan pada menit ke-79. Dia mencetak gol yang menyeimbangkan skor menjadi 2-2, yang akhirnya menjadi hasil akhir dalam pertandingan ini.

