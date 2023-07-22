Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kasihani Nasib Sial Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:40 WIB
Media Vietnam Kasihani Nasib Sial Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia harus melalui putaran pertama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam soroti nasib sial Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – harus melalui babak kualifikasi pertama terlebih dulu, tak seperti Timnas Vietnam yang langsung ke putaran kedua.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal segera digelar pada tahun ini. Putaran pertama akan digelar pada Oktober mendatang, dan Timnas Indonesia akan tampil di sana.

Timnas Indonesia

Namun, tidak dengan Timnas Vietnam, Thailand, Filipina, atau Malaysia. Sebab, peringkat FIFA mereka memungkinkan keempat negara Asia Tenggara tersebut untuk langsung bersaing di putaran kedua.

Timnas Indonesia, lantaran hanya berada di peringkat ke-150, harus melalui putaran pertama terlebih dulu. Meski peluangnya besar untuk lolos ke putaran kedua, situasi ini menjadi sorotan bagi media Vietnam, Soha.vn.

Mereka menyoroti situasi ini dengan nada kasihan. Sebab, menurut Soha.vn, Indonesia harus melalui babak penyisihan, yaitu putaran pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/45/3179853/manchester_united-mAlY_large.jpg
5 Pemain Top Manchester United yang Berpotensi Gagal Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Baru Jadi Pahlawan Setan Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176937/timnas_uzbekistan-GZzY_large.jpg
3 Negara yang Tampil Debut di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Wakil Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176848/kisah_yuran_fernandes_menarik_untuk_diulas-d2hA_large.jpg
Kisah Yuran Fernandes, Dihukum karena Kritik Liga Indonesia kini Bakal Jadi Wakil di Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176823/berikut_daftar_28_negara_yang_sudah_lolos_piala_dunia_2026-WuC9_large.jpg
Daftar 28 Negara Lolos Piala Dunia 2026: Asia Lengkap, Ada 3 Debutan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/51/1640307/pln-electric-run-2025-jadi-pelopor-ajang-lari-ramah-lingkungan-menuju-net-zero-emission-uiu.webp
PLN Electric Run 2025 Jadi Pelopor Ajang Lari Ramah Lingkungan Menuju Net Zero Emission
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Menpora Erick Thohir Desak KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor Sebelum Akhir 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement