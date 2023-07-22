Media Vietnam Kasihani Nasib Sial Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia harus melalui putaran pertama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam soroti nasib sial Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – harus melalui babak kualifikasi pertama terlebih dulu, tak seperti Timnas Vietnam yang langsung ke putaran kedua.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal segera digelar pada tahun ini. Putaran pertama akan digelar pada Oktober mendatang, dan Timnas Indonesia akan tampil di sana.

Namun, tidak dengan Timnas Vietnam, Thailand, Filipina, atau Malaysia. Sebab, peringkat FIFA mereka memungkinkan keempat negara Asia Tenggara tersebut untuk langsung bersaing di putaran kedua.

Timnas Indonesia, lantaran hanya berada di peringkat ke-150, harus melalui putaran pertama terlebih dulu. Meski peluangnya besar untuk lolos ke putaran kedua, situasi ini menjadi sorotan bagi media Vietnam, Soha.vn.

Mereka menyoroti situasi ini dengan nada kasihan. Sebab, menurut Soha.vn, Indonesia harus melalui babak penyisihan, yaitu putaran pertama.